Los celulares que se quedarán sin WhatsApp en noviembre de 2026 en la Argentina

Con la llegada de noviembre de 2026, algunos celulares ya no podrán utilizar WhatsApp en la Argentina debido a los nuevos requisitos técnicos establecidos por la aplicación de mensajería de Meta. La medida afecta principalmente a dispositivos que dejaron de recibir actualizaciones de sus fabricantes y que, por ese motivo, no cuentan con un sistema operativo compatible.

El cambio genera dudas entre quienes todavía utilizan teléfonos de generaciones anteriores, especialmente de marcas como Samsung, Motorola, LG y Sony. Sin embargo, no todos los celulares antiguos perderán el acceso a WhatsApp, ya que la compatibilidad depende de la versión del sistema operativo instalada y de la posibilidad de actualizarla.

WhatsApp dejará de ser compatible con algunos modelos de celulares antiguos a partir de noviembre de 2026

Según informó WhatsApp en su sitio oficial, desde el 8 de septiembre de 2026 los dispositivos Android necesitan contar, como mínimo, con Android 6.0. En el caso de Apple, los iPhone deberán tener iOS 15.5 o una versión posterior a partir del 30 de noviembre. Por lo tanto, no existe una suspensión general para todos los equipos el 31 de octubre, sino cambios que se aplican según el sistema operativo.

Cuáles son los celulares que se quedarán sin WhatsApp en noviembre de 2026

Los equipos más afectados son aquellos que salieron al mercado hace más de una década y que ya no cuentan con soporte para instalar versiones recientes de Android. Entre los modelos que pueden quedar fuera de los requisitos de compatibilidad aparecen los siguientes:

Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2, Galaxy Core, Galaxy Trend y Galaxy Trend Lite.

Motorola: Moto G de primera generación, Moto E de primera generación y Droid Razr HD.

LG: Optimus G, Optimus L5, Optimus L7, Optimus F7, Lucid 2, Nexus 4 y G2 Mini.

Sony: Xperia Z y Xperia SP.

Aunque estos dispositivos figuran entre los posibles afectados, es importante aclarar que la lista es orientativa. El funcionamiento de WhatsApp dependerá de la versión del sistema operativo instalada en cada teléfono y de las actualizaciones disponibles.

Los celulares que no cumplan con los requisitos mínimos del sistema operativo podrían perder el acceso a WhatsApp (Fuente: Pexels)

La decisión responde a la necesidad de incorporar herramientas de seguridad, mejorar el rendimiento y desarrollar nuevas funciones que los sistemas operativos más antiguos no siempre pueden ejecutar.

Cómo saber si tu celular dejará de tener WhatsApp

Para comprobar si un teléfono seguirá siendo compatible, lo primero que se debe hacer es revisar qué versión del sistema operativo tiene instalada. En los dispositivos Android, esta información se encuentra generalmente en el apartado Ajustes, dentro de las opciones Acerca del teléfono o Información del software. En los iPhone, se puede consultar desde Configuración, General e Información.

Los usuarios deberán verificar la versión del sistema operativo de sus celulares para comprobar si podrán seguir utilizando la aplicación (Foto: Freepik)

Si el equipo permite instalar una actualización compatible, será posible continuar utilizando WhatsApp. En cambio, cuando el fabricante ya no ofrece nuevas versiones y el dispositivo no alcanza los requisitos mínimos, será necesario cambiar de teléfono para mantener el acceso a la aplicación.

De todas maneras, perder la compatibilidad no significa que la cuenta o las conversaciones desaparezcan automáticamente. Antes de cambiar de dispositivo, se recomienda realizar una copia de seguridad de los chats y verificar que esté actualizada.

Además, WhatsApp aclara que enviará notificaciones a los usuarios cuyos sistemas operativos estén próximos a dejar de recibir soporte. De esta manera, tendrán la posibilidad de revisar su teléfono y tomar las medidas necesarias para evitar perder el acceso a sus conversaciones.