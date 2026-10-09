Qué significa “Cuenta en revisión” en WhatsApp y cómo recuperar el acceso a todos los chats
La aplicación de mensajería inhabilita de forma temporal un perfil si detecta infracciones a sus condiciones de servicio, como el envío masivo de spam o el uso de versiones modificadas
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En el último tiempo, una notificación inesperada altera en WhatsApp la rutina diaria de miles de personas al abrir la aplicación de mensajería. El aviso Cuenta en revisión inactiva por completo el perfil y bloquea el envío de textos, audios, llamadas y archivos multimedia. Aunque esto genera preocupación, no implica un bloqueo definitivo.
Se trata de una medida de Meta, la cual forma parte de los protocolos de seguridad para identificar casos de spam, uso de aplicaciones no autorizadas o incumplimientos de las políticas de uso. Al finalizar el análisis, el sistema restablece el servicio si comprueba la ausencia de faltas.
Motivos de la revisión
Los sistemas automatizados detectan comportamientos de riesgo para la comunidad. Una causa principal radica en la descarga de aplicaciones modificadas como WhatsApp Plus o GB WhatsApp, las cuales alteran el diseño original y violan las normas de Meta.
Otra razón frecuente surge del envío masivo de mensajes a números sin agendar, una práctica interpretada como campaña de spam. Asimismo, variaciones en los filtros de seguridad activan revisiones preventivas ante cualquier actividad atípica.
La suspensión frena todas las interacciones. Los chats quedan congelados y la compañía aconseja esperar la resolución sin realizar acciones apresuradas. Intentar crear nuevas cuentas para eludir el control empeora la situación y genera nuevas restricciones en el sistema.
En ese sentido, voceros de la plataforma indicaron que estas revisiones combaten el fraude y protegen a la comunidad. Ante posibles fallos de los algoritmos automatizados, la compañía admite errores ocasionales y promete soluciones rápidas para restituir el chat a los afectados.
Cómo recuperar la cuenta
Si la pantalla muestra el aviso de revisión, el primer paso consiste en mantener la calma y evitar acciones desesperadas. Los expertos sugieren cumplir con un protocolo simple para acelerar la habilitación:
- Paso a la app oficial: chequeá que el teléfono tenga instalada únicamente la versión legítima de la plataforma, descargada de forma directa desde la tienda oficial correspondiente (Google Play Store o App Store).
- Cero cuentas paralelas: resistí la tentación de abrir perfiles alternativos mientras corre el tiempo de análisis. Intentar burlar el sistema con nuevas líneas solo genera bloqueos en cadena y demora la solución.
- Limpieza de versiones truchas: en caso de usar variantes paralelas, desinstalalas al instante. Ese tipo de aplicaciones no oficiales encabeza la lista de motivos por los cuales la empresa castiga y suspende perfiles.
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