Take-Two ha cerrado el proyecto llamado Leonida, que tenía la intención de recompilar para PC la versión de Xbox de Grand Theft Auto VI, tras presentar una notificación DMCA ante GitHub, la plataforma donde se encontraba el repositorio.

GitHub ha retirado 3.007 repositorios, según indica en una nota que aparece en el repositorio oficial, en la que se puede leer que el equipo de protección de la propiedad intelectual de Take-Two Interactive Software, empresa matriz de Rockstar Games, “ha presentado una solicitud de retirada del repositorio de GitHub de ‘ItsNotRexed’, y de los más de 2900 ‘forks’ vinculados a él”.

El motivo es que infringen obras protegidas por derechos de autor de Take-Two y facilitan la infracción de los derechos de autor del título que lanzó Rockstar Games el 19 de noviembre en las consolas PS5 y Xbox Series X|S.

Take-Two ha criticado la fórmula que pretende vender el proyecto de que el usuario ‘traiga sus propios archivos’ y que, según la compañía, lo que busca es “trasladar al usuario la responsabilidad de aportar los archivos y hacer que parezca un proyecto de uso general”. Lo califica de engaño, ya que este repositorio se abrió justo un día después de que se difundieran los archivos filtrados del juego.

Leonida, según recoge el medio especializado The Verge, es un proyecto de un fan, llamado ‘NotRexed’ que tiene 15 años, que ha desaparecido tras la notificación de DMCA llevada a cabo por Take-Two. El proyecto utilizó una compilación filtrada de la versión de Xbox de GTA VI para funcionar de forma nativa en Windows. Justamente, esa compilación proviene de Cyberleek, el filtrador de múltiples videos de GTA VI durante el verano, meses antes del lanzamiento del nuevo título de Rockstar Games.

Con una ayuda de la IA

Desde la disponibilidad del nuevo juego de Rockstar Games, la comunidad de ‘modders’ no ha cesado de intentar desarrollar un port de Grand Theft Auto VI, y en los últimos días, en un hilo de la red social Reddit, se compartió una grabación de 26 segundos de otro proyecto privado con la escena de introducción donde aparece la protagonista Lucia Caminos funcionando en Windows, aunque parte de la escena ni siquiera se renderiza.

La empresa matriz de Rockstar Games está intentando frenar los avances de los modders, que de momento solo han logrado iniciar GTA VI en PC. PortWatch VI, una web que sigue estos esfuerzos, sitúa a la cabeza al proyecto VIctory y sus forks, mientras que otros están usando XCL, una capa de compatibilidad que ejecuta juegos de Xbox Series X en un PC con Windows.

Estos ports comenzaron a aflorar desde septiembre gracias a la ingeniería inversa al utilizar vibe coding con Claude Opus 5.5 de Anthropic, lanzado ese mismo mes, para hacer jugables juegos de consola en un PC, como Halo o Call of Duty: Black Ops, según Kotaku, y que incluso ha motivado que la propia Xbox lanzara Xbox Labs como un espacio en el que experimentar con nuevas experiencias de juegos basadas en IPs antiguas, o que la propia Anthropic limitase que Claude recreara videojuegos existentes.