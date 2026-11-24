El lanzamiento de Grand Theft Auto VI (GTA 6) el jueves 19 de noviembre se consolidó de inmediato como el evento comercial más grande en la historia de la industria del entretenimiento. El esperado videojuego de Rockstar Games no solo cumplió con las altísimas expectativas de la comunidad internacional, sino que pulverizó todos los records.

Fiebre global: los números de usuarios y ventas

Desde su desembarco la respuesta del público fue masiva. Según datos oficiales de la compañía y reportes de la firma Alinea Analytics, el GTA 6 alcanzó las 32,5 millones de copias vendidas solo en su primer día —considerando las reservas previas—, lo que representó una facturación de US$3790 millones en sus primeras 24 horas.

Durante su primer fin de semana (cuatro días en el mercado), la cifra de ventas ascendió a las 44,9 millones de copias, elevando los ingresos totales acumulados a los US$4000 millones, teniendo en cuenta que cada juego tiene un precio de entre 80 y 100 dólares, según la versión elegida. Para tomar dimensión del fenómeno, estos ingresos superan la taquilla combinada de los dos mayores éxitos cinematográficos del año, Spider-Man: Brand New Day (US$2500 millones) y The Odyssey (US$1800 millones). Y en unos pocos días.

Rockstar empujó el debut del Grand Theft Auto VI (GTA 6) con una campaña mundia para promocionar el juego; en este caso, en Melbourne WILLIAM WEST - AFP

El mayor lanzamiento de la historia de PlayStation

El desglose por plataformas mostró un claro predominio de la consola de Sony. De las copias vendidas durante el fin de semana inicial, 33,7 millones correspondieron a PlayStation 5 (un 75,1%), mientras que 11,2 millones pertenecieron a Xbox Series X|S (un 24,9%). Todavía no está disponible para PC, algo que se concretaría el año próximo.

En el ecosistema PlayStation, las métricas alcanzaron niveles inéditos, según publicó la compañía el lunes: más de 39 millones de usuarios únicos jugaron a la historia de Jason y Lucia en PS5 durante los primeros días, marcando un nuevo récord histórico de jugadores concurrentes para la plataforma. En total, los usuarios de PS5 acumularon 683 millones de horas de juego, con un promedio de 17,4 horas por jugador explorando el estado de Leonida entre el jueves y el domingo. Además, el 70% de las nuevas consolas PS5 vendidas en ese período tuvieron a GTA 6 como su primer videojuego instalado.

El domingo 22 de noviembre se registró un pico de 40,8 millones de personas conectadas simultáneamente en consolas, y cerca del 20% de la base total de jugadores (unos 9 millones de personas) ya registraba más de 20 horas de juego acumuladas.

Ser una máquina de hacer dinero no alcanza

Pese al éxito aplastante en ventas y usuarios, y una calificación de 99/100 en Metacritic, la plataforma que combina cientos de reseñas en un único puntaje (y en la que solo otro juego tiene ese puntaje máximo, el Zelda: Ocarina of Time, de Nintendo), las acciones de la empresa matriz del juego, Take-Two Interactive, cayeron tras el debut del GTA 6.

El hotel The Clevelander, en Miami, que aparece en la ciudad ficticia de Vice City, decorado para celebrar el debut del Grand Theft Auto VI (GTA 6) Rebecca Blackwell - AP

El valor de la acción, que cotizaba en US$216,61 el 18 de noviembre, cayó un 3% el viernes 20 de noviembre. El retroceso se acentuó en el panorama semanal (-7,45%) y en el acumulado anual, donde el título arrastra una baja del 17,65%.

¿Cómo se explica que caigan las acciones de la compañía que acaba de publicar el mayor éxito de un producto de entretenimiento de la historia, que recuperó la inversión total (estimada en más de US$1500 millones) en unos días?

La clave radica en la mirada de los accionistas aparentemente insaciables de Wall Street, preocupados por las ventas recurrentes sustentables. El 80% de los ingresos de Take-Two provienen del gasto recurrente de los usuarios en el juego: compras digitales dentro de un juego (accesorios, ropa, funciones nuevas) y la interacción continua (que los usuarios vuelvan al juego una vez terminadas las misiones base). Este esquema le permitió al GTA V facturar 1000 millones de dólares en sus primeros días de venta en 2013, y US$10.000 millones a lo largo de la década siguiente con el GTA Online, que permite una experiencia multiusuario e invita a los microgastos dentro de la plataforma; para el GTA 6 estaría disponible en 2027 como temprano.

Ante la presión financiera y las demandas del mercado, el director ejecutivo (CEO) de Take-Two, Strauss Zelnick, defendió la estrategia de la firma. “La gran mayoría de nuestras reservas netas proviene del gasto recurrente del consumidor y de la interacción continua en vivo con nuestros títulos estrella”. Zelnick remató en una entrevista: “Tendemos a evitar proclamar el éxito antes de que ocurra”, confiando en que “si estás haciendo algo que es grandioso, la gente quiere más de ello”.