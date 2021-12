Los mejores juegos de 2021 para probar durante las vacaciones

2021 tuvo un buen año de juegos en todos los géneros y plataformas. A pesar de la pandemia y muchos retrasos en la producción, junto con algunas grandes decepciones, como el buggeado GTA Trilogy o el sin terminar eFootball 2022, este año nos dejó una amplia gama de títulos para todos los gustos. Por eso, te dejamos una lista con algunos que pueden interesarte para pasar las vacaciones con el joystick o el mouse en mano.

Resident Evil 8 Village

PC y consolas actuales y de la generación pasada

Zombies, hombres lobo, laberintos, monstruos y Lady Dimistrescu: todos fueron el comentario obligado de todos los foros, memes y boards de internet durante meses. El nuevo Resident Evil, en primera persona, lleva a su género a recorrer varios estilos, con niveles que marcan la diferencia en cuanto a jugabilidad y desafíos. Del miedo a la desesperación, de los sustos al tiroteo violento. Resident Evil Village tiene absolutamente todo.

Metroid Dread

Nintendo Switch

15 años tardó en llegar, pero Metroid Dread es sin dudas uno de los mejores títulos de este año para la Nintendo Switch. En 2D con vista lateral, vamos a comandar a Seamus en una aventura que tiene acción, plataformas y un gran mapa en donde podremos mejorar nuestros poderes y defendernos de nuestros enemigos. Mientras esperamos por Metroid 4, jugar Dread es lo mejor que podemos hacer.

It Takes Two

PC y consolas

It Takes Two sorprendió a todos y se llevó el premio al mejor juego del año en los Video Game Awards de 2021. Creado por Hazelight, desarrollador también de A Way Out, nos vamos a meter en un mundo donde trabajar en equipo es la clave para el éxito, mientras conocemos más de la historia de una pareja en plena separación. Acá nadie puede progresar solo, y si o si deberemos resolver todo juntos para avanzar. Puede ser una excelente terapia de pareja o bien un pulido juego para jugar en familia y, de paso, comprender un poco más de los problemas típicos que desgastan una relación.

Forza Horizon 5

Xbox Game Pass y PC

Cientos de autos, alta velocidad, gráficos espectaculares y un mundo abierto inspirado en México recreado a la perfección. Forza Horizon 5 es un éxito por donde se lo mire, ya que divierte tanto al jugador casual como al que ama los juegos de autos. Si bien su estilo es arcade, permite recorrer de manera infinita los terrenos, crear tus propios circuitos y desbloquear los más fantásticos autos que… reconozcámoslo, jamás vamos a manejar en la vida real.

Final Fantasy 14 Online Endwalker

PC

El Final Fantasy 14 Endwalker resultó ser tan divertido y tan deseado por la comunidad de Final Fantasy que hasta hay cola para ingresar a jugarlo. Con quests, misiones y una historia digna de lo mejor de su nombre, esta nueva parte del juego masivo online logró números impresionantes de jugadores online y de descargas. Es gratuito hasta el nivel 60 y luego se deberá pagar un abono mensual de conexión.

En lo deportivo, League of Legends, Counter Strike, Valorant y FIFA 22, Fórmula 1 2021 y NBA 2K siguen siendo los reyes del mundo de los esports o la competencia casual entre amigos.

Mas juegazos del año

Además de estos grandes títulos, tenemos otros que no pasaron desapercibidos. Psychonauts 2 logró conquistar a miles de jugadores de la mano de Xbox y Double Fine Studios, y el juego de Guardians of The Galaxy, creador por los desarrolladores de Deus Ex, se ganó un lugar en el corazón de los fanáticos de Marvel con sus diálogos y divertidas peleas. Pero si de diversión con amigos hablamos, uno que dejó varios momentos divertidos en este 2021 fue el Back 4 Blood, el shooter cooperativo en el que simplemente tenemos que sobrevivir el ataque zombie.

Del lado de los Shooters, Halo Infinite recicló la nostalgia y mostró un gran juego que se extrañaba, como también Deathloop, con su estilo de juego al “día de la marmota”, sorprendió a los jugadores con un diseño impecable y un poco de estrategia a hora de elegir a nuestros objetivos, en una línea de tiempo que se repite.

Pero si de planificar ataques hablamos, uno de los olvidados quizás, fue el Hitman 3, que con sus sorprendentes y variadas misiones, incluyendo la de los viñedos de Mendoza, dejó más que contentos a los fanáticos del pelado asesino Agente 47.

Dentro de las sorpresas, y dejando de lado el It Takes Two, y el Metroid Dread, el Returnal, uno de los primeros exclusivos de PS5 dejó felices a los insistentes jugadores, a quienes no les importa morir decenas de veces… como también teníamos que morir muchas veces hasta descubrir la verdad en el enigmático juego indie Twelve Minutes con Willem Dafoe.

También se destacó el juego indie Kena: Bridge of Spirits, que con tiernos personajes y puzzles divertidos conquistó a un público nuevo. En lo clásico para PC, el regreso del Age of Empires plantó la bandera de los juegos de estrategia, New World, de Amazon Games intentó quedarse con el público de los MMO y Valheim juntó a amigos online en año donde los vikingos fueron reyes del gaming.

Juegos como servicio

También, de cara al 2022, los juegos conocidos como “de servicio” siguen marcando tendencia con mejoras y agregados que le dan valor rejugable día a día. Ya hablamos del aclamado Final Fantasy 14 (que es gratis hasta el nivel 60), pero también a esta lista tenemos que sumar el en constante perfeccionamiento Fortnite, la explosión de jugadores en todo el mundo con el Genshin Impact así como también el nuevo mapa del Call Of Duty Warzone, el battle royale que ahora se ambienta en una isla del Pacífico. A esta lista sumamos el divertidísimo Rocket League, tanto en su versión de consolas gratis como en el nuevo mobile SideSwipe. Pero dentro de estos también tenemos el nuevo PUBG: New State que busca competirle al imparable Free Fire (Android, iOS).

2021 fue un año con títulos para todos los gustos, y en el que se presentaron grandes promesas para 2022 y 2023, que motivan a todos los que aman los videojuegos a esperar con ansiedad los próximos estrenos.