Los videos hechos con la IA Sora 2 están desbocados, así que OpenAI le pone frenos

La llegada del generador de videos con inteligencia artificial Sora 2 ha puesto de nuevo sobre la mesa el uso que los usuarios hacen de personajes de ficción protegidos, lo que ha llevado a OpenAI a anunciar cambios en la política de derechos de autor.

Personajes de ficción como Bob Esponja, Super Mario o Pikachu han protagonizado numerosos videos generados por el modelo Sora 2, en situaciones que no siempre siguen el ejemplo de su serie o videojuego de base, aunque sean un ejemplo de la creatividad de los usuarios.

1. WOW 🤯🫣😱 Sora 2 is actually next level generation quality and coherence, we’ve made it folks



2. Every single generation has this ‘shimmering’ to it, I think it functions as a watermark



Prompt: SpongeBob SquarePants meets breaking bad parody mashup pic.twitter.com/4bk9hwvErR — 𝓓𝖗. 𝓥𝖔𝕏 𝓞𝖈𝖚𝖑𝖎 ᴹᴰ 👁️‍🗨️ (@Vox_Oculi) October 2, 2025

Para responder a esta situación, OpenAI modificará la política de derechos de autor para dar a los titulares de estos derechos “un control más detallado sobre la generación de personajes”, como ha informado el director ejecutivo de la compañía, Sam Altman, en su blog.

Sora 2 Remix → Mario's Escape.



The remix feature is underrated.



PROCESS:

1. Generate an intial video

2. Post it.

3. Select Remix.

4. Describe next scene / repeat.



Initial Prompt:

Realistic body cam footage of a police officer pulling over Super Mario in his mario cart. It was… pic.twitter.com/Sn3VwuiGSM — Rory Flynn (@Ror_Fly) October 3, 2025

Según el directivo, “muchos titulares de derechos están entusiasmados con este nuevo tipo de ‘ficción fan interactiva’ y creen que les aportará mucho valor, pero desean poder especificar cómo se pueden usar sus personajes (o incluso no usarlos en absoluto)”.

Altman también ha anticipado que están trabajando en la forma de generar ingresos, con un sistema que compensará a los titulares de los derechos de autor que han elegido que sus personajes puedan formar parte de los vídeos creados.

OpenAI lanzó Sora 2 la semana pasada. Esta nueva versión de su herramienta de IA generativa que crea videos realistas es capaz de generar paisajes sonoros de gran realismo y de sincronizar los diálogos y los efectos de sonido y de simular mejor las leyes de la física del mundo real.

Restricciones en los cameos

OpenAI ha introducido nuevos controles en la aplicación Sora para que los usuarios puedan establecer restricciones sobre el uso que hacen otras personas de sus cameos en los videos generados por IA.

La aplicación social Sora no solo permite generar, compartir y descubrir vídeos creados con el modelo de OpenAI, sino que también introduce una herramienta que hace posibles los cameos, es decir, la aparición del propio usuario en dichos videos.

The most viral AI Sora trend on tiktok right now is making videos of Jake Paul



Gay Jake Paul is all over tiktok with videos with millions of views



Super viral with millions of viewshttps://t.co/G1lmYuBiiC pic.twitter.com/OiT65BZpJ0 — Hugh Anus (@lukiluk420) October 6, 2025

Al igual que con el resto de videos generados, otros usuarios pueden coger los que contienen cameos para remezclarlos con los suyos propios. Y para evitar que la imagen de una persona se use de una forma inapropiada, OpenAI ha anunciado nuevos controles.

En concreto, permitirá a los usuarios dar instrucciones a Sora para restringir lo que otros pueden hacer con sus cameos. Por ejemplo, impedir que diga determinada palabra o que aparezca en videos con comentarios políticos, como ha informado el responsable de Sora en OpenAI, Bill Peebles, en X.

La aplicación social Sora está impulsada por el modelo de generación de imágenes Sora 2 y, por el momento, está disponible para iOS en Estados Unidos y Canadá, aunque el acceso requiere una invitación.