Es el videojuego más caro que se haya producido hasta la fecha y pocos dudan de que se convertirá en uno de los de mayor éxito comercial.

Pero GTA 6 también es el primer juego de esta saga de casi 30 años de antigüedad que cuenta con una protagonista femenina con voz propia: Lucia Caminos, una joven latina.

En mercados clave como EE.UU., Europa y Reino Unido, casi el 50% de los jugadores son mujeres. Sin embargo, los videojuegos más populares se han centrado sistemáticamente en protagonistas masculinos y tramas dominadas por hombres.

Y aunque en los últimos años ha habido un notable aumento de títulos protagonizados por mujeres, estas aún representan una minoría de los lanzamientos.

La propia Caminos es coprotagonista, recuerda Adrienne Shaw, de la Universidad de Temple, en EE.UU..

La jugabilidad alterna entre ella y un personaje masculino, su amante y cómplice, Jason Duval. “Aconsejo no celebrar en exceso”, le dijo Shaw al Servicio Mundial de la BBC.

“Los creadores de Grand Theft Auto tardaron 30 años en pensar que una mujer podía ser la protagonista”.

Caminos comienza el juego en una relación amorosa con su cómplice Jason Duval, quien también es un personaje jugable

“Por lo que hemos visto del juego, es un personaje muy complejo e interesante. Pero no es que GTA esté hecho desde la perspectiva de una mujer”.

¿Un nuevo panorama?

La streamer y podcaster Athena Garcia le dijo al Servicio Mundial de la BBC: “Cuando empecé a jugar videojuegos, no había protagonistas femeninas. Y los personajes femeninos invariablemente tenían que ser salvados por un hombre”.

García recuerda la polémica en torno a Assassin’s Creed Odyssey. Lanzado en 2018, se suponía que tendría una protagonista femenina llamada Kassandra. Pero ante el temor a una reacción negativa por parte de los jugadores masculinos, los desarrolladores crearon una opción masculina.

“Al parecer, los ejecutivos tenían miedo de que los hombres no quisieran interpretar personajes femeninos. Pero, ¿por qué está bien que las mujeres interpreten a personajes masculinos?”, se pregunta García.

“La diversidad de género y racial en los videojuegos es importante”.

“Las mujeres que jugamos queremos divertirnos jugando, incluso a los videojuegos supuestamente más masculinos”.

“Jugaría a GTA 6 incluso sin una protagonista femenina, porque los juegos suelen tener personajes e historias increíbles. Pero es genial que la franquicia tenga un personaje como Lucia. Demuestra que estamos conquistando un nuevo terreno”.

Otras barreras

GTA

Un estudio de 2023, publicado en la revista Royal Society Open Science, que analizó más de 13.000 personajes, reveló que el 30% eran femeninos. Sin embargo, en 47 de los 50 juegos estudiados, las mujeres tenían menos diálogos que los hombres.

Stephanie Rennick, coautora del estudio y perteneciente a la Universidad de Stirling (Reino Unido), le dijo a la BBC: “Es importante que un gran estudio de videojuegos haga algo que pueda marcar tendencias. Por lo tanto, que GTA haga algo diferente sugiere una voluntad de explorar más posibilidades”.

Pero el otro coautor, Sean G Roberts, de la Universidad de Cardiff, en Reino Unido, le dijo a la BBC: “Ellos [Rockstar Games, la empresa detrás de GTA] están en parte siguiendo las tendencias del mercado”.

Una encuesta realizada entre jugadores de Estados Unidos y Reino Unido por el Instituto Geena Davis (GDI), con sede en Estados Unidos —fundado por la actriz de Hollywood en 2024 para promover una representación inclusiva y equitativa en el entretenimiento— sugiere que el 60% de los hombres son más propensos a jugar a un juego con mujeres como personajes jugables.

“La mayoría de las personas que juegan videojuegos son adultos”, afirma Roberts. “Y la mayoría de los jugadores, como sugieren las investigaciones recientes, desean una mayor diversidad”.

Ellie Williams, de la franquicia The Last of Us, es un raro ejemplo de una protagonista LGBTQ en los videojuegos convencionales

Los datos del GDI también sugieren que el 45% de los estadounidenses mayores de 49 años juegan videojuegos. Sin embargo, rara vez se ven personajes de la misma edad.

La presidenta y directora ejecutiva del GDI, Madeline di Nonno, le dijo a la BBC: “La representación de los personajes mayores también carece de diversidad, la mayoría son blancos y varones”.

Caminos puede ser latina, pero sin duda es joven y, como dice Shaw: “Ellos [Rockstar] automáticamente han puesto a Lucia en una pareja heterosexual”.

El exitoso videojuego The Last of Us Part II, lanzado en 2020, presenta a una protagonista lesbiana cuya relación romántica es un elemento clave de la trama.

Sin embargo, un estudio realizado en 2024 por la organización estadounidense Glaad sugiere que menos del 2% de los juegos en las principales plataformas incluyen personajes LGBTQ.

“Una historia impactante”

El jugador y escritor brasileño Andre Gordirro insiste en que los estudios de videojuegos deben comprender los cambios en sus audiencias, pero advierte contra el “diseño de juegos mediante listas de verificación”, afirmando que la representación no puede ser “el motor principal de las producciones culturales”.

“Lo más importante es una buena historia y unos personajes sólidos”, le dijo a la BBC. “De lo contrario, se acaba creando una receta en lugar de algo orgánico”.

Sin embargo, la introducción de una protagonista femenina en GTA era algo que debió pasar hace mucho.

“No estamos hablando de un juego que muestre a soldados aliados luchando en batallas de la Segunda Guerra Mundial, que es un escenario masculino”, dice Gordirro.

“GTA se desarrolla en mundos que reflejan ciudades estadounidenses reales. Siendo sinceros, la llegada de alguien como Lucia debería haber ocurrido antes”.