Christopher Nolan rechaza que la inteligencia artificial pueda sustituir la creatividad humana: “No puede crear nada”

La inteligencia artificial (IA) puede proporcionar “herramientas útiles” para el cine, pero “no puede crear nada”, afirmó a la AFP el cineasta Christopher Nolan, que está a punto de estrenar su nueva película La odisea.

“Las herramientas visuales que proceden de este avance tecnológico serán, algunas de ellas, útiles, pero creo que la idea de que va a sustituir a los seres humanos o a la creatividad humana es, en mi opinión, absurda”, afirmó el oscarizado director de Oppenheimer en París.

Según Nolan, cuyo nuevo film de presupuesto desorbitado y elenco estelar recrea en acción real el periplo mitológico de Ulises, la IA seguirá dependiendo siempre de la creación humana.

Estos modelos “son esencialmente algoritmos de muestreo. Toman todas mis películas, toman todas sus palabras, las trituran y las escupen de nuevo. Pero, a menos que les des algo nuevo, no van a producir nada, no pueden crear nada”, aseguró.

Para el autor de la trilogía Batman: el caballero de la noche, hay un auténtico desfasaje entre el mundo de la empresa, que idolatra la IA, y el público, que desconfía de ella.

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - FEBRUARY 07: DGA President Christopher Nolan speaks onstage during the 78th Annual Directors Guild Of America Awards at The Beverly Hilton on February 07, 2026 in Beverly Hills, California. (Photo by Kevin Winter/Getty Images for DGA) Kevin Winter - Getty Images North America

“Nunca vi una tecnología que haya sido adoptada con tanto éxito por Wall Street, los inversores y las empresas tecnológicas, y que haya sido rechazada tan masivamente por el público”, explicó, en alusión a la tendencia de “AI slop” (“basura digital”), sobre los videos generados rápidamente por esta tecnología.

Entre los jóvenes, dijo el cineasta, “hay una especie de desprecio hacia todo lo relacionado con la IA y es bastante llamativo si lo comparamos con su éxito comercial. Creo que hay mucho escepticismo al respecto y que está completamente justificado”.