Más de una docena de parlantes Bluetooth para que este verano tengas música en todos lados

A los días fríos y oscuros le siguen los más cálidos y largos, en los que ya es posible disfrutar de jornadas con reuniones de amigos, buena onda y las melodías favoritas. Para aprovechar al máximo la música en cualquier lugar, ya sea la playa, la montaña, una pileta, un quincho o un balcón, no alcanza con poner música en el smartphone, que tiene muchas limitaciones en materia de sonido porque sus parlantes no tienen suficiente potencia. Es mucho más divertido (y recomendable) utilizar un parlante portátil.

Los parlantes portátiles Bluetooth están diseñados para reproducir música y se concentran en la potencia y la fidelidad del audio. Eso les permite emitir un sonido con mayor amplitud y riqueza.

En cuanto a la estética, en la actualidad el parlante portátil es ya casi un accesorio de moda, además de ser un dispositivo de audio, por lo que hay mucha variedad tanto de diseños como de colores para adaptarse a diferentes estilos y públicos.

Un parlante JBL Flip 7

Estos parlantes ofrecen conectividad sin cables, generalmente mediante tecnología Bluetooth. Algunos modelos facilitan la conexión gracias a un chip NFC (que los conecta al acercar el teléfono al parlante), incorporan una entrada de audio de 3,5 mm (jack analógico) o un puerto USB, útil para reproducir música desde un pendrive o incluso para cargar el smartphone. Muchos equipos, además, ofrecen resistencia al agua y al polvo. En los modelos más sofisticados se suman luces integradas y entradas para micrófono o guitarra.

Qué tener en cuenta al elegir

Tamaño/peso y uso: hay parlantes mini (se pueden llevar en una mochila, ideales para espacios chicos como un balcón o para el escritorio del trabajo), modelos compactos para llevar a la playa o a una cabaña, y los denominados “party” (grandes, con ruedas y luces) pensados para fiestas con más gente o espacios abiertos.

Potencia/sonido: en general, los fabricantes toman como referencia la potencia RMS, que representa cuánta potencia eléctrica puede manejar de forma constante un componente de audio (como un parlante o un amplificador) sin dañarse ni distorsionar el sonido de forma notable. Conviene buscar un rango de potencia medio y parlantes con tweeters dedicados. Los modelos más pequeños suelen ser monoaurales. Quien quiera sonido estéreo tendrá que buscar un parlante algo más potente, o buscar los que pueden emparejarse para funcionar a dúo.

Un parlante ZoundFire Pro KBS-350BK de Klip Xtreme. La carcasa se ilumina con la música

Autonomía: la duración de la batería es de 10 a 16 horas en los dispositivos más pequeños y compactos, y de 20 a 24 horas en los modelos de gama media y alta. Esos valores se logran con el volumen alrededor del 50% y con las luces apagadas, en caso de que el parlante las incluya. La carga, generalmente a través de puerto USB-C, lleva su tiempo: de 2 a 5 horas según el modelo. Que incluya un puerto USB-C también facilita compartir cargadores con el celular y suele permitir una carga más rápida, un dato clave para que la fiesta no pare nunca.

Protección IP: IPX6/IP67/IP68 implica protección frente a lluvia, salpicones o incluso una inmersión breve, lo que los hace ideales si se los va a usar en exteriores. Si se lo lleva a la playa, conviene enjuagar el parlante después, para sacar las partículas más pequeñas de arena o sal.

Un parlante tipo torre Ult Tower 9AC de Sony

Conectividad: todos usan Bluetooth para recibir el audio; dependiendo de qué versión tenga el parlante (5.2 a 5,4, por ejemplo) y la fuente de audio, puede llegar a un alcance ideal de hasta 240 metros (muy superior a la versión anterior de esta tecnología, que solo permitía conectarse hasta 10 metros), pero dependerá de la ubicación de ambos dispositivos, la versión de Bluetooth que tengan y si hay objetos en le medio (paredes, personas, mesas, plantas, etcétera).

Extras: algunos parlantes sirven de batería externa para cargar el smartphone en cualquier lado (sacrificando su propia), incorporan micrófonos para usarlos de manos libres en una llamada, suman una app con ecualizador, luces RGB para fiestas y entradas para micrófono y guitarra (en modelos tipo PartyBox).

Modelos y precios en Argentina

Los precios pueden variar según comercio, promociones y tipo de cambio. La autonomía indicada en cada caso es la declarada por los fabricantes y puede variar según el volumen, el tipo de contenido reproducido y el uso de luces u otras funciones extra.

Uboom L (EarFun). Parlante portátil 360° pensado para casa, oficina y terraza, con tamaño compacto y buen volumen. Ofrece una autonomía de hasta 16 horas y resistencia al agua y al polvo con certificación IP67. Precio orientativo en Argentina: $142.499.

Un parlante Uboom L de EarFun

ZoundFire KBS-250BK (Klip Xtreme). Parlante con luces para living o quincho chico, con foco en el “modo fiesta”. Tiene una autonomía de hasta 18 horas (según el uso de las luces) y resistencia al agua con certificación IPX7, lo que permite sumergirlo hasta 1 metro. Su precio suele rondar los $80.000–$100.000.

Un parlante ZoundFire KBS-250BK de Klip Xtreme

ZoundFire Pro KBS-350BK (Klip Xtreme). Es la versión más grande y potente del ZoundFire, con show de luces integrado. La autonomía es de hasta 18 horas y la resistencia al agua es IPX7. El precio aproximado en Argentina es de unos $100.000, variable según promociones.

Flip 7 (JBL). Parlante portátil para mochila, pileta y playa. Ofrece una autonomía de hasta 16 horas y resistencia IP67, con protección frente al agua y al polvo y un diseño robusto. Permite vincular dos para tener sonido estéreo con mayor separación de canales. El precio orientativo es de $302.999.

Un parlante portátil JBL PartyBox Encore Essential

PartyBox Encore Essential (JBL). Parlante de fiesta para living o quincho, con luces integradas y tamaño transportable. Cuenta con 100 W de salida, autonomía de hasta 6 horas y resistencia a salpicaduras con certificación IPX4. El precio de referencia es de $749.999 (con un 18% de descuento aplicado en ciertas promociones).

Go Essential (JBL). Parlante portátil muy compacto con conexión inalámbrica mediante Bluetooth, pensado para uso cotidiano y fácil de llevar en la mano o en una mochila pequeña. Ofrece hasta 5 horas de autonomía y resistencia al agua con certificación IPX7 (sumergible hasta 1 metro). El precio es de $55.999, con descuentos según los comercios.

Un parlante portátil JBL Go Essential

ULT FIELD 3 SRS-ULT30 (Sony). Parlante portátil para exterior. Autonomía de hasta 24 horas y resistencia al agua y al polvo gracias a las certificaciones IP66/IP67. El precio de referencia en Argentina ronda los $379.999.

Un parlante ULT Field 3 de Sony

ULT FIELD 5 SRS-ULT50 (Sony). Ofrece sonido envolvente gracias al altavoz X-Balanced, dos modos de bajos y tweeters con radiadores pasivos para optimizar las frecuencias graves. La autonomía llega hasta las 25 horas y cuenta con resistencia al agua, polvo y golpes con certificación IP66/IP67. Su precio aproximado se ubica entre $490.000 y $500.000.

Un parlante portátil Ult Field 5 de Sony

ULT TOWER 9AC (Sony). Ofrece bajos masivos y sonido envolvente 360°. Tecnología X-Balanced en el woofer y dos modos de bajos, junto con cuatro tweeters y altavoces de rango medio. Tiene iluminación sincronizada con la música, funciones de karaoke, entrada para guitarra y función Sound Booster para TV. Incluye ruedas para facilitar su transporte. No tiene batería (funciona enchufado) y es resistente a salpicaduras en el panel superior. El precio orientativo ronda los $1.700.000.

Roam 2 (Sonos). Parlante portátil con certificación IP67, tiene conectividad Bluetooth y Wi-Fi, y es compatible con AirPlay 2, de Apple. También tiene control por voz y compatibilidad con apps de streaming de música. La batería tiene 10 horas de autonomía y se carga por USB-C. Precio orientativo: $478.000

El Sonos Roam 2 se puede vincular a otro igual para ofrecer sonido estéreo con mayor separación de canales

Angle 3 Ultra (OontZ – Cambridge SoundWorks). Parlante compacto y liviano, con amplificador que ofrece una potencia máxima de salida superior a 14 vatios. Permite configurar un sistema estéreo con dos unidades Angle 3 Ultra. La conectividad Bluetooth alcanza hasta 33 metros y la autonomía es de hasta 20 horas. Cuenta con resistencia al agua IPX7 (sumergible). El precio sugerido se ubica cerca de los $110.000–$120.000.

Un parlante Angle 3 Ultra de Oontz

Boombeat TAX400B/00 (Philips TV & Sound). Boombox “party” de 200 W con luces integradas, pensado para quincho, patio o karaoke. Incluye función TWS para emparejar dos unidades y lograr sonido estéreo. La autonomía declarada va de 12 a 15 horas y la resistencia al agua y al polvo es IP66, lo que lo hace apto para exteriores. El precio orientativo en Argentina se encuentra entre $455.000 y $680.000, según la cadena y las promociones vigentes.

Un parlante Boombeat TAX400B/00 de Philips

Sound Outdoor (Xiaomi). Parlante portátil con conectividad Bluetooth 5.4 y protección IP67 contra el agua y el polvo. Tiene 30 watts de potencia y la batería ofrece hasta 12 horas de autonomía y se carga por completo en 2 horas y media. Si se suman más parlantes iguales pueden funcionar en estéreo tipo TWS (pueden ser más de dos). También se puede usar de manos libres. Precio orientativo: $160.000.

Un parlante Xiaomi Sound Outdoor

La mayoría de estos equipos son compactos, resistentes y fáciles de llevar, así que pueden acompañar desde una salida improvisada hasta una fiesta planificada. Un parlante portátil no es solamente un accesorio de moda, sino también una forma de elegir cómo va a sonar el verano: más nítido, más potente y, sobre todo, más compartido.