Microsoft presentó la Surface Laptop Ultra y la Surface RTX Spark Dev Box, con el superchip Nvidia RTX Spark

Microsoft presentó esta semana dos nuevos equipos: la Surface Laptop Ultra y la Surface RTX Spark Dev Box. Ambos equipos nacieron de una alianza estratégica con Nvidia para acelerar la transición hacia la “inteligencia híbrida”, combinando el procesamiento en la nube con una potencia local sin precedentes para ejecutar modelos de inteligencia artificial directamente en el dispositivo.

Surface Laptop Ultra: potencia portátil sin concesiones

La Surface Laptop Ultra se posiciona como el nuevo buque insignia portátil de Microsoft. Diseñada en un chasis de aluminio de menos de 18 mm de grosor y 2,04 kg de peso, integra una pantalla táctil PixelSense Ultra Mini-LED de 15 pulgadas con relación de aspecto 3:2, frecuencia de 120 Hz y un brillo pico de 2000 nits en contenido HDR.

Pavan Davuluri, jefe de la división de Windows y Surface de Microsoft, junto a una Surface Laptop Ultra con chip Nvidia RTX Spark HEATHER DIEHL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En su interior alberga el procesador Nvidia RTX Spark N1X (disponible en versiones de 18 o 20 núcleos de CPU Grace) junto a una GPU integrada de arquitectura Blackwell de hasta 6144 núcleos. Su gran ventaja radica en la arquitectura de memoria unificada de hasta 128 GB LPDDR5X compartidos dinámicamente entre el procesador y la placa gráfica. El modelo base, con 24 GB de memoria y 512 GB de SSD M.2 extraíble, parte de los US$2599, mientras que la configuración tope de gama alcanza los US$5899. Además, sostiene el 99% de su rendimiento total incluso cuando funciona con batería.

Surface RTX Spark Dev Box: la estación de trabajo de escritorio

Para quienes trabajan en un escritorio, Microsoft presentó la Surface RTX Spark Dev Box, una mini-PC compacta enfocada 100% en desarrolladores e ingenieros de software. Este equipo se comercializa en una única configuración : procesador de 20 núcleos, GPU de 6.144 núcleos Blackwell, 128 GB de memoria unificada y 2 TB de almacenamiento SSD PCIe Gen5, todo por US$5999.

Una mini PC Surface RTX Spark Dev Box

Su chasis de aluminio presenta un distintivo diseño escalonado tipo “zigurat invertido” con más de 1000 orificios de ventilación y viene listo para usar con Windows 11 Pro y herramientas de desarrollo como VS Code, WSL y GitHub Copilot.

El rol del chip Nvidia RTX Spark y su rendimiento

El corazón de ambos dispositivos es el procesador Nvidia RTX Spark que Nvidia presentó a mitad de año. Al unir núcleos Grace de arquitectura Arm con gráficos Blackwell y una amplia memoria unificada (hasta 128 GB), ofrece hasta 1 Petaflop de rendimiento de IA en precisión FP4. Esta capacidad le permite ejecutar de forma local modelos de lenguaje avanzados que superan los 120.000 millones de parámetros (120B) sin depender de servidores externos.

Según Microsoft y Nvidia, la capacidad del chip RTX Spark para correr modelos de IA en forma local le permite también un gran rendimiento en videojuegos HEATHER DIEHL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En términos de rendimiento frente a la competencia, Microsoft asegura que la Surface Laptop Ultra responde a las peticiones de modelos de IA locales dos veces más rápido que un MacBook Pro M5 de Apple, y genera videos hasta seis veces más rápido.

Asimismo, la potencia gráfica permite ejecutar videojuegos AAA exigentes como Gears of War: E-Day o Cyberpunk con tecnologías como trazado de rayos y DLSS.

Es decir, es un procesador que sirve tanto para IA como para armar una PC gamer.

Magnetic Connect: la reinvención del cargador magnético

Otra de las innovaciones destacadas es Magnetic Connect, presentado como el primer sistema de carga magnética integrado en un puerto USB-C convencional en una computadora portátil. A diferencia del antiguo conector propietario Surface Connect, Magnetic Connect coloca imanes alrededor de uno de sus puertos USB-C (ubicado en el lateral derecho).

El cable incluido se acopla magnéticamente y se desprende con facilidad ante un tirón accidental para evitar caídas. Al estar construido sobre el estándar USB-C, el puerto conserva total funcionalidad para transferir datos a 40 Gbps, emitir video en monitores 4K y recibir carga desde cables USB-C tradicionales, lo que lo diferencia del Magsafe de Apple, que es un conector propietario y requiere un cable especial.

Ambos dispositivos saldrán a la venta oficialmente el próximo 16 de octubre.