“La IA se mueve en años perro”: el número uno de Google en la Argentina habló del potencial de esta industria en el país

Juan Vallejo, director general de Google para la Argentina, aseguró que el país se ubica por encima del promedio global en adopción de inteligencia artificial y sostuvo que el gran desafío sigue estando en las empresas. Durante la tercera edición de AILAT, un evento que reúne a referentes del ecosistema tecnológico regional, presentó datos sobre el avance de esta tecnología en el mercado local y su potencial impacto económico.

“Se está abrazando esta tecnología con muchísimo optimismo”, fue contundente Vallejo y señaló las cifras de un informe que llevaron adelante en conjunto con la consultora Ipsos: “El 65% de la población argentina está adoptando la IA. De ellos, dos de cada tres son superusuarios”.

“No solo la Argentina está implementando IA de forma relevante, sino que está tres puntos porcentuales arriba de la media global en términos de adopción”, resaltó el ejecutivo de Google, durante el evento en el que participaron más de 50 referentes del mundo corporativo y tecnológico, de empresas como SAP, NVIDIA, Microsoft, TikTok, Mercadolibre, Lovable, Naranja X, Bayer y Philips. Vallejo agregó que la Argentina supera la media global en entusiasmo y adopción nativa, con 2 de cada 3 argentinos utilizando IA en su vida cotidiana.

Juan Vallejo habló del nivel de adopción de IA en la Argentina AILAT

Ahora bien, el experto también señaló que la situación de las empresas no es la misma que el resto de la población: “Otro estudio nos muestra que algo más del 20% de las organizaciones en la Argentina están realmente adoptando IA y que el 44% planea hacerlo de manera consistente este año. Hay ahí una oportunidad interesante, una brecha que tenemos que cerrar”.

“La IA se mueve en años perro”, señaló Vallejo para hablar de la rápida velocidad en la que avanza y se desarrolla esta tecnología, y agregó: “En otras palabras, la IA es tan veloz que hoy estamos llegando a la fase de ejecución autónoma, pero cuando hacemos ese contraste en lo que son las empresas, hablamos de años humanos”.

“Un incremento del PBI”

El ejecutivo de Google explicó que, desde su lado la transformación no es fácil y explicó que “el salto cuántico” que quieren dar en la Argentina para lograr una adopción generalizada es precisamente en el ámbito empresarial. “Si analizamos la oportunidad financiera y económica estamos hablando de algo gigantesco”, agregó Vallejo, quien detalló que no todas las empresas están en el mismo estadio de adopción.

El CEO de Google citó los números de la consultora Foresight, con quienes hicieron un informe que cuantifica el impacto potencial de la IA en 10 economías hispanoamericanas. En el caso de la Argentina, señaló: “La IA generalizada va a representar en el país un incremento del PBI de entre el 3,7 y 6,7% anual, lo que equivale a una contribución de US$43.000 millones por año a la economía”.

Según el mismo reporte, los sectores con mayor impacto proyectado localmente son la manufactura, el comercio, las actividades inmobiliarias y la agricultura. “Sin embargo, la tasa actual de adopción de IA sigue siendo baja, lo que reduce el impacto potencial a entre US$987 y US$1809 millones anuales. Esta brecha evidencia la importancia de fomentar la adopción de IA para aprovechar su potencial como motor de crecimiento económico”, advirtió el estudio.

Uno de los casos de uso de IA de Google en la Argentina fue para la movilidad urbana Santiago Cichero/AFV

Vallejo citó algunos casos en los que la inteligencia artificial ya está generando impacto en el país. Mencionó, por ejemplo, el proyecto Green Light, implementado en la Ciudad de Buenos Aires para optimizar la red de semáforos y mejorar la movilidad urbana. Según explicó, la iniciativa permitió reducir un 30% la congestión vehicular y disminuir las emisiones de dióxido de carbono. También habló del uso de modelos como Flood Hub, para predecir inundaciones repentinas con hasta 24 horas de anticipación.

Más allá de los casos locales, el ejecutivo citó ejemplos de otras industrias, como el mundo del marketing y la publicidad, donde las empresas que utilizan la IA integrada en el buscador de Google y YouTube -para decodificar la intención de los usuarios y conectar con clientes- ya generan un retorno de la inversión un 37% más alto que el promedio de cualquier otro medio. También citó investigaciones de todo el mundo en ciencia y salud que ya utilizan herramientas de IA como AlphaFold para acelerar el estudio de la estructura de proteínas y avanzar en investigaciones de enfermedades como el Alzheimer y el Parkinson.

¿Qué hace falta para que las empresas adopten IA de forma generalizada? El ejecutivo de Google señaló tres aspectos importantes a tener en cuenta para que las empresas logren una verdadera transformación con esta tecnología: