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Microsoft presentó Project Zenith, una versión de Windows 11 para desarrolladores de software y de IA

Esta edición del sistema operativo ya viene preconfigurado para programadores

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Microsoft presentó Project Zenith, una versión de Windows 11 para desarrolladores de software y de IA
Microsoft presentó Project Zenith, una versión de Windows 11 para desarrolladores de software y de IAShutterstock

La semana pasada Microsoft anunció de manera oficial Project Zenith, una propuesta que promete transformar a Windows 11 en el entorno de desarrollo de software y de plataformas de IA definitivo, libre de distracciones y listo para usar ni bien sacás el equipo de la caja. Pero no será para cualquier PC.

Project Zenith está pensado exclusivamente para dispositivos de “clase desarrollador”. ¿De qué requerimientos estamos hablando? Las máquinas certificadas deberán contar con, al menos, 64 GB de memoria unificada y un ancho de banda de memoria de 250 GB/s o más.

Ya es compatible con el procesador Ryzen AI Halo de AMD, y en los meses siguientes se sumarán nuevos procesadores. La elección de este tipo de procesadores modernos está en poder correr de forma local y sin límites de consumo modelos de inteligencia artificial de más de 30 mil millones de parámetros (30B+), lo que acelera los tiempos de experimentación y reduce la necesidad (y los costos) de comprar tokens en la nube.

Listo desde el minuto cero

La gran ventaja de Zenith es que el sistema operativo ya viene completamente preconfigurado. De entrada, vas a tener anclados en la barra de tareas Windows Terminal y Visual Studio Code. Además, según trascendió, vendrán preinstaladas herramientas clave como GitHub Copilot, PowerToys, WinAppCLI y Windows Dev Skills.

Además, el Explorador de Archivos viene optimizado para mostrar las extensiones de archivo, los elementos ocultos, la ruta completa en la barra de título y el panel de detalles, habilitando de forma nativa el soporte para rutas largas. Y se desactivan los archivos recientes compartidos y los consejos del menú Inicio. En las búsquedas, se activa por defecto la paleta de comandos para agilizar el flujo de trabajo.

La integración con Linux sigue más firme que nunca. Aprovechando el ecosistema de Windows Subsystem for Linux (WSL), ahora Zenith se integra profundamente con contenedores WSL, permitiendo crear y correr contenedores Linux directamente sobre Windows.

Por el lado de la seguridad, Project Zenith incorpora capas avanzadas como identidad protegida por el sistema operativo y aislamiento mediante los nuevos Microsoft Execution Containers (MXC). De este modo, los desarrolladores cuentan con un entorno blindado para crear y ejecutar sus agentes inteligentes de forma segura desde el primer día.

La compañía prometió más detalles en las próximas semanas.

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