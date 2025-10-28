Modo Halloween de Alexa: cómo activarlo y qué funciones tiene

Alexa, la asistente virtual de Amazon, cuenta con varias funciones para que los usuarios puedan interactuar con ella. Uno de ellos es el “modo Halloween”, el cual convierte al asistente en un narrador de historias y leyendas de terror.

Paso a paso: cómo activar el modo Halloween de Alexa

En esta temporada, es posible divertirse con Alexa, la cual se adapta a las fiestas que llegarán próximamente. Sin lugar a dudas, su modo Halloween es ideal para celebrar la Noche de Brujas con amigos y familiares.

Una función especial de Alexa llega para celebrar Halloween con estilo (Imagen ilustrativa con IA)

Para hacerlo, solo se debe decir “Alexa, activá el modo Halloween”, momento en que la asistente reproducirá canciones típicas y si las luces inteligentes de tu casa están conectadas a Alexa, estas se activarán en rojo, naranja o violeta. De hecho, también puede contar historias de terror para esparcir el miedo en las fiestas.

Por otro lado, también se puede pedirle a Alexa recomendaciones de películas de terror para maratonear en casa.

Otros comandos de Alexa para Halloween

La asistente virtual de Amazon incorporó sonidos y respuestas temáticas

Alexa cuenta con otros modos que podés poner a prueba para disfrutar la temporada más escalofriante. A continuación, algunos de los más destacados:

“Modo bruja”: Alexa adopta la voz y actitud de una hechicera, lanzando un hechizo mágico.

“Alexa, mi casa me da miedo”: La asistente te sorprenderá con un susto para hacerte reír.

“Alexa, abrí casa embrujada”: Un juego de audio interactivo donde Alexa te guía por un recorrido fantasmal.

“Alexa, contame una historia de terror”: Desde La Llorona hasta El Jinete sin Cabeza, Alexa narrará leyendas clásicas del miedo.

“Alexa, asustame”: Prepárate para escuchar su risa siniestra y estremecedora.

Con estos modos, Alexa se suma a la celebración de Halloween, ofreciendo una experiencia aterradora y emocionante para los fanáticos del miedo.

*Por Paloma Vega