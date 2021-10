Modo rollinga: los robots de Boston Dynamics homenajean a The Rolling Stones y emulan los pasos de baile de Mick Jagger

Tattoo You es el icónico album de The Rolling Stones, presentado hace 40 años, que acaba de recibir un divertido homenaje con los famosos robots de Boston Dynamics. Inspirados en los movimientos de Mick Jagger, la compañía tecnológica produjo Spot Me Up, un video inspirado en el clip del hit Start Me Up, donde Mick Jagger hace gala de sus distintivos pasos de baile.

La coreografía, producida por Boston Dynamics y Monica Thomas, está representada por cuatro robots cuadrúpedos Spot que emulan los movimientos y expresiones tanto del cantante de The Rolling Stones como del guitarrista Keith Richards, el bajista Ron Wood y el baterista Charlie Watts. A pantalla partida, por un lado están los jóvenes integrantes de la banda en el videoclip original, mientras que del otro lado los robots repiten las posturas con sus extremidades.

Robot rollinga: el homenaje de Boston Dynamics a The Rolling Stones

Como antecedente, Boston Dymanics ya había producido una coreografía musical para celebrar las fiestas de fin de año. En aquella ocasión, los robots Atlas, Spot y Handle despidieron el 2020 al ritmo de “Do you love me” de The Contours.

A su vez, Start Me Up de The Rolling Stones es una canción que, de la mano de los robots de Boston Dynamics, vuelve a tener una nueva conexión con el mundo tecnológico. En este caso, el hit había sido elegido en su momento por Microsoft para el lanzamiento de Windows 95, una presentación recordada por los pasos de baile de Steve Ballmer, Bill Gates y los ejecutivos de la compañía.