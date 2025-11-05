Motorola Edge 70, el smartphone que quiere competir con el iPhone Air y el Galaxy S26 Edge

Motorola ha presentado el Motorola Edge 70, un smartphone que hace gala de un diseño delgado sin que ello afecte a la autonomía ni al rendimiento, y que acompaña con los nuevos auriculares Moto Buds Bass.

La compañía tecnológica ha destacado lo “increíblemente delgado” que es su nuevo smartphone, que tiene un grosor de 5,99mm, que contribuye a que se sienta ligero (159g) en la mano. Está fabricado con un marco de aluminio de calidad aeronáutica con un acabado inspirado en el nailon para ofrecer una estética moderna.

Es un dispositivo preparado para acompañar a los usuarios en sus aventuras diarias, que está protegido frente al agua con la certificación IP69, cuenta con estándares de durabilidad de grado militar MIL-STD-810H y refuerza la resistencia de la pantalla con el cristal Corning Gorilla Glass 7i.

Que Motorola Edge 70 sea un dispositivo delgado no ha impedido que albergue un sistema de cámara de dos lentes de alta resolución de 50MP cada una, lo que permite sacar fotografías nítidas y con detalle, enfocadas gracias a la estabilización óptica (OIS) y colores y tonos de piel realistas validados por Pantone Validated Colour and Skin Tones.

Este sistema de cámara se compone de una lente principal que graba video en 4K y un rango HDR tres veces mayor, una lente ultra gran angular con campo de visión de 120 grados y de un sensor de luz tres en uno dedicado, que mejora la sensibilidad lumínica y garantiza una exposición adecuada. En la parte frontal, también cuenta con una cámara de 50MP para selfis y fotos grupales.

Para que la captura sea más precisa, el smartphone cuenta con Moto AI y su Sistema de Mejora Fotográfica, que reúne una serie de funciones impulsadas por inteligencia artificial para aplicar un ajuste preestablecido (Signature Style), capturar el movimiento con nitidez (Action Shot) y sacar a todos los integrantes de una foto grupal con los ojos abiertos (Group Shot).

El Motorola Edge 70 es el smartphone más delgado de la compañía, con un grosor de menos de 6 mm, chip Snapdragon 7 Gen 4 y una batería de 4800 mAh

El smartphone está equipado con el procesador Snapdragon 7 Gen 4 y una batería de 4800 mAh, que ofrece una autonomía de hasta 50 horas de uso mixto y hasta 29 horas de reproducción continua de vídeo. Tiene soporte para la carga rápida por cable de 68W y la carga inalámbrica de 15W.

Motorola Edge 70 recibirá cuatro grandes actualizaciones del sistema operativo Android, incluyendo Android 16, además de actualizaciones de seguridad bimensuales hasta julio de 2031. También ofrece funciones de IA impulsadas por Gemini de Google, como Rodea para buscar.

Y cuenta con funciones impulsadas por Moto AI, como Next Move, que identifica lo que aparece en la pantalla del dispositivo para investigar o actuar al instante, o Playlist Studio, para crear listas de reproducción personalizadas basadas en el contenido mostrado, a las que se suman funciones avanzadas como Ponerme al día, Prestar atención y Recordar esto para mejorar la productividad y guardar información importante.

Todo ello se puede gestionar desde una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas que ofrece una tasa de refresco de 120Hz y un pico de brillo máximo de 4500 nits para poder usarlo en el exterior bajo el sol. Tiene soporte para HDR10+ y Dolby Atmos y está validado por Pantone para mostrar colores y tonos de piel realistas.

Motorola ofrece Motorola Edge 70 en distintas configuraciones de memoria. Puede encontrarse con 8GB o 12GB de RAM LPDDR5X y con 256GB o 512GB de capacidad interna, y también en tres colores: Lily Pad, Bronze Green y Gadget Grey.

Motorola Edge 70 está disponible con una oferta de lanzamiento en Europa -activa hasta hasta la última semana de diciembre de 2025-, que incluye un Moto Tag, los Moto Buds Loop, el Moto Watch Fit y un cargador TurboPower de 68W, por un precio recomendado de 799 euros.

Moto Buds Bass

Motorola ha diseñado los nuevos auriculares Moto Buds Bass para que reproduzcan un sonido potente y lleno de graves, que consigue con un driver dinámico de 12,4mm ajustado para reforzar las frecuencias bajas y certificación Hi-Res Audio.

Dispone de la función de cancelación de ruido activa dinámica (ANC), que proporciona hasta 50dB de aislamiento y un rango de cancelación de 4kHz, y se ajusta al entorno, permitiendo también seleccionar de manera manual distintos modos de cancelación de ruido según la situación. Por otro lado, el modo Transparencia mantiene al usuario ser consciente de su entorno cuando es necesario.

Cada auricular incorpora un sistema de triple micrófono con CrystalTalk AI, que hacen que las llamadas sean más claras mediante cancelación de eco, sonido ambiental y reducción del ruido del viento.

Estos auriculares están diseñados para acompañar un estilo de vida activo, y por ello ofrecen hasta nueve horas de reproducción por carga y hasta 43 horas con el estuche, además de dos horas adicionales de uso con diez minutos de carga. También presentan un acabado con recubrimiento resistente al agua, permite que los auriculares soporten salpicaduras, lluvia y el desgaste diario.

Los Moto Buds Bass estarán disponibles a un precio recomendado de 59 euros.