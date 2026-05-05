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Se filtran más detalles del smartphone de ChatGPT, que llegaría en 2027

OpenAI quiere que su dispositivo de mano con IA entre en producción el año próximo, según las últimas filtraciones

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Europa Press
En 2027 llegará el dispositivo de computación personal de OpenAI, la compañía detrás de ChatGPT
En 2027 llegará el dispositivo de computación personal de OpenAI, la compañía detrás de ChatGPTImagen generada por IA

OpenAI busca acelerar sus planes de desarrollar un smartphone propio con inteligencia artificial (IA) para que pueda estar listo lo antes posible y entrar en producción en 2027.

El analista Ming-Chi Kuo, que adelantó las conversaciones que OpenAI estaba teniendo con proveedores de la industria para desarrollar su propio smartphone, ha avanzado ahora detalles sobre el procesador que lo impulsará.

Según indica, el proveedor que parece estar mejor posicionado para desarrollar el procesador es MediaTek, que trabajaría con una versión personalizada basada en Dimensity 9600 -que todavía no se ha anunciado-, el chipset de 2nm de la firma de semiconductores que se espera que llegue a finales de año, como recoge en un artículo compartido en X.

El chip para OpenAI contaría con un ISP avanzado para ayudar a la IA a percibir el mundo real, así como dos NPU y tecnologías como RAM LPDDR6 y de almacenamiento UFS 5.0 que ayudarán a evitar los cuellos de botella con la memoria. Para la seguridad, el analista apunta al empleo de pKVM y ‘hash’ en línea.

El dispositivo que llevará a ChatGPT en su corazón será diseñado por Jonathan Ive, el diseñador del iPhone original (en el centro de la foto junto a Sam Altman, el CEO de OpenAI, y a Lauren Powell Jobs, la viuda de Steve Jobs)
El dispositivo que llevará a ChatGPT en su corazón será diseñado por Jonathan Ive, el diseñador del iPhone original (en el centro de la foto junto a Sam Altman, el CEO de OpenAI, y a Lauren Powell Jobs, la viuda de Steve Jobs)

Las primeras informaciones apuntaban a que la producción en masa se iniciaría en 2028, pero ahora el analista cita la prisa de OpenAI por tener listo el smartphone lo antes posible, hasta el punto de que entraría en producción en el primer semestre de 2027. El objetivo, dice, es enviar unos 30 millones de unidades en 2027 y 2028.

El smartphone ofrecerá una experiencia distinta a la que actualmente ofrecen los teléfonos móviles, ya que no dependerá de aplicaciones y en su lugar integrará un agente de inteligencia artificial, que se ejecutará tanto en el dispositivo como en la nube, en función de las necesidades de la tarea solicitada.

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