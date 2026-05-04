Instagram comienza a probar la etiqueta “Creador de IA” para diferenciar contenido del que está hecho enteramente por humanos

Instagram anunció hoy que comenzó a probar una nueva función de transparencia: la etiqueta de “Creador de IA”. Esta iniciativa busca que las cuentas que utilizan frecuentemente herramientas tecnológicas para producir su contenido puedan identificarse de manera clara ante su audiencia, marcando un cambio en la forma en que los usuarios interactúan con la creatividad digital.

El anuncio llega una semana después de que Spotify anuncie que identificará a las cuentas que publican música hecha enteramente con inteligencia artificial.

¿Qué es y dónde aparecerá la nueva etiqueta?

La etiqueta de “Creador de IA” es una distinción a nivel de cuenta que permite a los usuarios autoidentificarse como generadores de contenido sintético o modificado. A diferencia de las marcas previas, que eran más discretas, esta nueva etiqueta aparecerá de forma visible en varios lugares: en el perfil del creador, las publicaciones del Feed, los Reels y la sección Explore.

El mensaje que acompaña a esta etiqueta aclara que “este perfil publica contenido que fue generado o modificado con IA”, según explica Engadget. Esta frase es más directa que las etiquetas de “Información de IA” que Meta ya aplicaba, las cuales solo indicaban que un contenido “podría” haber sido editado con estas herramientas.

El objetivo: transparencia y confianza

Instagram implementó esta medida para “elevar el estándar de transparencia en IA”, según aclaró la empresa en un comunicado. La empresa sostiene que a medida que más personas usan la inteligencia artificial para expresar su creatividad, la audiencia exige una mayor claridad sobre quién o qué está detrás de lo que ven en sus pantallas.

Meta afirma que el uso de esta etiqueta ayuda a construir confianza: estará más claro el origen del contenido.

¿Cómo se implementará?

Por el momento, el uso de la etiqueta es voluntario. Instagram está alentando a los creadores que publican contenido de IA de manera regular a que sumen esta categorización de forma voluntaria. El proceso se basa en la autodeclaración del usuario, sumándose a las etiquetas automáticas que Meta ya aplica cuando sus sistemas detectan el uso de herramientas de IA en el proceso de creación.

La fase de prueba comenzó con un grupo limitado de usuarios y la plataforma planea expandir su disponibilidad a más personas en las próximas semanas.