GameStop quiere comprar eBay por US$56.000 millones

GameStop propuso el domingo adquirir eBay por unos 56.000 millones de dólares en una operación combinada de efectivo y acciones, y su director ejecutivo, Ryan Cohen, afirmó que estaba dispuesto a presentar la oferta directamente a los accionistas en caso de que el consejo de administración de eBay no la aceptara.

GameStop —la cadena de tiendas de videojuegos que en su día fue una empresa insignificante en el mercado bursátil y saltó a la fama durante la locura de las “acciones meme” hace cinco años— ofrece pagar 125 dólares por acción en una combinación al 50% de efectivo y acciones, según indicó Cohen en una carta dirigida al consejo de administración de eBay. Teniendo en cuenta el cierre de eBay del viernes, la oferta representa una prima de un 20%.

eBay tiene una capitalización bursátil casi cuatro veces mayor que la de GameStop, lo que convierte la oferta de compra en un intento ambicioso.

El minorista estadounidense de videojuegos ya ha acumulado una participación del 5% en eBay a través de acciones y derivados, según indicó Cohen en la carta, a la que tuvo acceso Reuters.

Su oferta no solicitada para comprar la tienda en línea estadounidense fue publicada por primera vez por el Wall Street Journal, citando una entrevista con el director ejecutivo Cohen, quien también es el mayor inversionista de GameStop.

Cohen, que está presionando para multiplicar por más de diez el valor de mercado del minorista de videojuegos en dificultades, declaró al Wall Street Journal que unir eBay y GameStop bajo un mismo techo crearía enormes oportunidades para mejorar los beneficios y reducir costos.

“Podría ser un competidor legítimo de Amazon”, dijo Cohen al WSJ sobre eBay.

Cohen señaló en la carta que GameStop recortaría 2000 millones de dólares de los costos anualizados de eBay en los 12 meses siguientes al cierre de la operación, lo que se traduciría en un aumento de los beneficios por acción de la empresa.

Las 1600 tiendas de GameStop en Estados Unidos proporcionarían a eBay una red nacional para la autenticación, la recepción, la gestión de pedidos y el comercio en directo, añadió.

Dijo al WSJ que estaba dispuesto a iniciar una batalla por el control de la empresa si el consejo de administración de eBay no se mostraba receptivo a la propuesta.

eBay no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios de Reuters sobre la oferta de GameStop.

“eBay debería valer —y valdrá— mucho más dinero”, dijo Cohen en la entrevista. “Estoy pensando en convertir eBay en algo que valga cientos de miles de millones de dólares”.

Cohen, apodado el “rey de los memes” por los inversionistas minoristas debido a su papel en la locura de las acciones meme de 2021 y a su enorme influencia entre los inversionistas particulares en las redes sociales, se ha labrado una reputación por sus apuestas audaces y poco convencionales capaces de mover los mercados.

Un posible acuerdo entre GameStop y eBay daría un vuelco al manual habitual de fusiones y adquisiciones, ya que es poco habitual que una empresa se fije como objetivo a otra que casi cuadruplica su tamaño. Este tipo de acuerdos suele basarse en una deuda sustancial, en la emisión de acciones o en ambas cosas, apostando por los beneficios futuros de la empresa fusionada para justificar el costo.

Cohen dijo que ya ha conseguido compromisos financieros, incluida una carta de compromiso por unos 20.000 millones de dólares en deuda de TD Securities, una filial de TD Bank.

GameStop contaba con unos 9400 millones de dólares en efectivo e inversiones líquidas al 31 de enero, según indicó Cohen en su carta, y añadió que la parte en efectivo de la operación se financiaría con esos fondos y con financiación de capital y deuda de terceros.

Según el artículo del WSJ, también podría buscar el respaldo de inversionistas externos, incluidos fondos soberanos de Oriente Medio, para la operación.

Cohen dijo que, tras el cierre de la operación, ocuparía el cargo de director ejecutivo de la empresa fusionada.

Reuters