¡A llenar el álbum! Tecnología argentina para mejorar el intercambio de figuritas del Mundial

El ritual solía ser siempre el mismo: el banco de la plaza o el recreo en la escuela, el mazo de “repes” atado con una banda elástica y una listita que se iba tachando a mano hasta llegar a la última. Pero en esta época se cambió por caóticos grupos de WhatsApp o de Facebook y juntadas masivas en centros neurálgicos para lograr completar el álbum de figuritas.

Para el Mundial 2026, dos desarrolladores argentinos decidieron atacar ese caos desde ángulos distintos. Rodrigo Liotti, con Figu.lat, creando una “ruta de repes” y sumando triangulación y puntos de encuentro. Y Matías Jurfest, de Figuritas App, mejorando la herramienta que ya había sido un éxito para Qatar 2022 .

La “ruta de las repes”

Para Liotti, creador de Figu.lat, la motivación fue personal: el deseo de que su futuro hijo pueda vivir la experiencia de la plaza, pero sin la frustración de no encontrar con quién cambiar. Su plataforma no es una app para descargar, sino una web app que prioriza la privacidad.

“La idea fue construir algo que resuelva esa coordinación sin reemplazar el intercambio físico, que el cambio siga siendo en la plaza, cara a cara, pero que llegar ahí sea más fácil, con todo un poco más cocinado”, explica. La gran novedad de Figu.lat es la triangulación. Si dos personas no tienen lo que el otro busca, el algoritmo encuentra automáticamente a un tercero para cerrar la cadena en una función que se llama “En ronda”.

En el sitio de figu.lat es posible armar un recorrido para hacer más eficiente el intercambio de figuritas para completar el álbum del Mundial 2026

Además, la plataforma permite que la comunidad cree sus propios puntos de encuentro (escuelas, clubes o plazas) y ofrece una “ruta de repes”: un cálculo que indica el recorrido más corto entre diferentes puntos para intercambiar la mayor cantidad de figuritas en el menor tiempo posible.

¿Por qué decidió usar una plataforma Web gratis? Varios motivos: “Lo más importante es la privacidad -le aclara Liotti a LA NACION-: no pedimos ubicación, no tenemos chat interno, y al ser una web no requiere instalar nada desconocido en el celular ni darle permisos. ¡Eso importa especialmente cuando la usan chicos! Los padres tienen razón en ser cuidadosos con qué apps instalan y qué datos piden. La fricción también cuenta: con una URL entrás directo y empezás, sin descargas ni actualizaciones. Para algo que usás los fines de semana, una web funciona mejor que una app nativa”.

El “Tinder” de las figuritas impulsado por QRs

Tras el éxito logrado en el Mundial anterior, con más de dos millones de descargas, Matías Jurfest lanzó una nueva versión de Figuritas App. Ahora la clave es la eficiencia instantánea a través de códigos QR.

“Cada usuario tiene un QR con su colección. Al escanear el de otra persona, la app hace un match automático y te muestra en pantalla qué figuritas pueden cambiar”, cuenta Jurfest. Los resultados son contundentes: un usuario llegó a cambiar 108 figuritas (el 10% del álbum) en una sola sesión gracias a este sistema. “Los usuarios se envían el QR por WhatsApp y luego se encuentran para cambiar las figuritas que la app les mostró”, resume.

Capturas de pantalla de Figuritas, la app que ayuda a completar el álbum del Mundial 2026

La aplicación también resuelve un problema logístico familiar: la gestión de múltiples álbumes. “Hay padres que le llevan el control a más de un hijo y tenían que usar dos celulares. Ahora pueden manejar todo desde una misma cuenta”, señala.

Jurfest destaca que es una app que se puede usar 100% offline: solamente es necesario tener conexión la primera vez que se usa para tener la estructura del álbum. No se sincroniza en la nube y tampoco pide login, email ni ninguna información extra. Es totalmente gratuita, aunque hay una versión premium que elimina la publicidad.

Para la app de este año, Figuritas App tuvo un rediseño importante y también incorporó estadísticas detalladas, como porcentaje de completado, cantidad de brillantes, una gráfica de progreso diario e incluso un “perfil de habilidades” del coleccionista, inspirado en el sistema de atributos del FIFA de los videojuegos.

Tecnología al servicio del “cara a cara”

Aunque ambas plataformas buscan mejorar la forma de intercambiar figuritas y llenar el álbum, es interesante que proponen lo mismo: la innovación al servicio del encuentro en persona para que el intercambio siga siendo como antes, pero sin tener que perder tiempo mirando pilones y diciendo mil veces “late” y “nola”.

El desafío de las figuritas sigue siendo encontrar el “match” para intercambiar, algo que con el algoritmo se simplifica. Pero en tiempos de pantallas, el cambio se sigue haciendo en plazas y clubes de barrio.