George Clooney mostró su preocupación por la IA en el festival de Venecia

El actor estadounidense George Clooney advirtió el miércoles que los avances en inteligencia artificial están haciendo cada vez más difícil distinguir la verdad de la ficción, lo que supone un desafío para los periodistas, los gobiernos y el público.

En su intervención en el Festival de Cine de Venecia, donde recibe el León de Oro a la trayectoria profesional, el actor, cineasta y activista político afirmó que la tecnología deepfake y el contenido generado por IA están socavando la confianza en la información.

“Cada vez nos resulta más difícil discernir la verdad”, dijo Clooney a los periodistas, y agregó que la tecnología en auge podría hacer que la gente dude de las pruebas genuinas.

El actor afirmó que la tecnología deepfake y el contenido generado por IA están socavando la confianza en la información Tero Vesalainen - Shutterstock

“Lo peor es que se envenena la fuente de la duda, de decir ‘quizás esto sea cierto’, ‘quizás esto no lo sea’, y entonces, cuando se ven cosas reales que son realmente ciertas, la gente puede decir: ‘Bueno, eso es falso’”, dijo.

Preocupados por la propiedad de los medios

El dos veces ganador del Oscar, que ha recibido premios por sus campañas para promover la justicia, dijo que recientemente se había reunido con destacados desarrolladores de IA y que no estaba convencido de que las medidas de seguridad actuales fueran suficientes para seguir el ritmo de las mejoras en la tecnología.

“Todo el mundo está trabajando sin descanso en ello y todavía no he visto grandes avances”, dijo, bromeando con que no quería pensar que su imagen se utilizara después de su muerte: “Me gustaría evitar aparecer en un anuncio de tampones 20 años después de mi fallecimiento”.

George Clooney aseguró que recientemente se reunió con destacados desarrolladores de IA y que no está convencido de que las medidas de seguridad actuales fueran suficientes Alberto Pezzali - Invision

El actor relacionó el desafío de la IA con preocupaciones más amplias sobre el periodismo, afirmando que la propiedad de los medios de comunicación se había concentrado en manos de un pequeño número de personas adineradas. “Las personas más ricas del mundo en este momento son dueñas del Washington Post, de Twitter y de la mayoría de los lugares de donde obtenemos nuestra información, y eso es preocupante”, dijo, refiriéndose a Jeff Bezos y Elon Musk respectivamente. “El periodismo está en constante cambio, siempre enfrenta desafíos. Pero creo firmemente que la información encontrará la manera de salir a la luz”, afirmó.

También expresó su escepticismo sobre la propuesta de adquisición de Warner Bros. por parte de Paramount, afirmando que la consolidación de medios suele conllevar pérdidas de empleo y es difícil de llevar a cabo: “No veo cómo puede resultar rentable... pero ya veremos”.

Clooney se encontraba en Venecia para recibir el máximo galardón del festival a su trayectoria profesional, tras casi tres décadas de apariciones regulares en el Lido, desde el estreno de Out of Sight en 1998. Al reflexionar sobre haber recibido el premio a los 65 años, Clooney bromeó diciendo que envejecer inevitablemente trae consigo un toque de melancolía. “Todo es melancólico”, dijo y agregó: “Te cepillás los dientes y pensás: ‘Antes mis dientes eran mucho más bonitos’”.