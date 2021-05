Wear OS y Tizen: Google y Samsung unen sus plataformas de relojes inteligentes

En el marco del Goole I/O 2021, el encuentro anual para desarrolladores de la compañía, y que este año se hace en forma virtual, Google y Samsung anunciaron la unión de sus dos plataformas para relojes inteligentes, Wear OS y Tizen. Wear OS es el Android que Google lleva a los relojes; antes se llamaba Android Wear y nació en 2014, y está presente en equipos de múltiples compañías, desde LG a Xiaomi pasando por Fossil, Tag Heuer, Motorola o Mobvoi; Tizen es la plataforma que eligió Samsung para sus relojes (los Gear y Galaxy Watch). La implementación que hace Samsung para sus relojes tiene mejor reputación que la de Google, pero el éxito de una plataforma computacional hoy se mide, también, por la cantidad y variedad de aplicaciones disponibles que permitan ampliar sus funciones (y por ende, su atractivo), y en esto Wear OS es superior a Tizen.

La unión hace la fuerza

Quizá por eso la compañía surcoreana, tercera en ventas de relojes inteligentes en 2020 con 9,1 millones de relojes (detrás de Apple, con 33,9 millones, y de Huawei, con 11,1 millones de relojes enviados en el año, según Counterpoint) decidió aliarse con Google: aunque tiene una buena posición, no logra hacer crecer sus ventas. Esta unión le permitirá, quizás, mejorar su posición. Samsung usa Tizen para los relojes, para sus televisores y alguna vez tuvo smartphones con este sistema operativo, que funcionaban como una suerte de amenaza o vía de escape (visible) si Google no colaboraba con Android. La compañía hizo también relojes con Wear OS, pero en los últimos años se centró en los que corrían Tizen, con una interfaz muy eficiente basada en el uso de un bisel para navegar por menús y aplicaciones.

Arriba, la diferencia de participación de mercado entre el último trimestre de 2019 y el último de 2020; abajo, las ventas totales para los últimos dos años

No está del todo claro si Tizen desaparece o no de la oferta de Samsung; en la presentación, Google informó que está combinando lo mejor de cada plataforma para lograr mejor rendimiento, más autonomía y mejores aplicaciones disponibles. La mayor parte de los cambios están en el software, pero no son visibles: por ejemplo, con la combinación de ambos sistemas operativos logran que las aplicaciones instaladas en los relojes; reducen el impacto en la batería porque optimizan parte del sistema operativo para aprovechar los núcleos más eficientes de los nuevos procesadores que llegan a los equipos (y que incluirán, probablemente, el uso de chips Exynos de Samsung como alternativa a los de Qualcomm que se vienen usando); o poder usar el sensor de ritmo cardíaco todo el día y el monitor de sueño toda la noche sin liquidar la batería.

Para los desarrolladores, la plataforma unificada implica un desarrollo de aplicaciones más sencillo: usar las herramientas de Android que ya conocen y usan para crear apps con un único dispositivo en mente, y no con dos requerimientos, dos tiendas, etcétera.

Así se verá el nuevo Wear OS

Usabilidad de la nueva versión

En lo que refiere a lo visual y a la usabilidad, Google habilitará cambios cosméticos para que cada fabricante adapte el aspecto de la interfaz del reloj y la haga coincidir con la estética que usa en sus teléfonos o tabletas. Y sumará el editor de carátulas de Samsung que permitirá ampliar la variedad de diseños disponibles para los relojes.

La compañía dice que también rediseñó el acceso a los controles más usados para que estén siempre disponibles, y los gestos que permiten ir de una aplicación a la que estábamos usando antes: un foco muy importante estará en el uso de vistas simplificadas para cada aplicación, similares a notificaciones, que permiten ir saltando de una a otra para tener un pantallazo de datos que cada una reporta.

Además del rediseño del Asistente de Google y de los mapas para mejorar su uso en la pequeña pantalla de un reloj, Google sumará a la nueva plataforma (que por ahora no tiene nombre) todas las herramienta de Fitbit, compañía que compró en 2019, y que este año presentará un reloj inteligente con este nuevo sistema operativo.