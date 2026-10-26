Algunos usuarios de los nuevos iPhone Duo están experimentando problemas con la bisagra del teléfono plegable que están causando grietas en la pantalla tras oírse un crujido justo cuando estaban abriendo el nuevo dispositivo de Apple.

Según recoge el medio MacRumors, la mayoría de los defectos en la pantalla interior del iPhone Duo están ocurriendo a lo largo de la bisagra, con unas líneas brillantes que recorren horizontalmente la mitad de la pantalla, y otra que sigue la línea de corte del pliegue vertical del dispositivo.

Múltiples usuarios denuncian la rotura de la pantalla de su iPhone Duo al poco tiempo de usarlo Vishnu_RK/Reddit

Además de las unidades de exposición afectadas del iPhone Duo que han sido reportadas en China con el mismo problema en la pantalla interior, varios usuarios en Estados Unidos y Australia han estado informando de incidencias similares a lo largo de estos dos últimos días en la red social.

Uno de los afectados publicó en la red social Reddit que, “tras seis horas y haberlo abierto probablemente menos de 20 veces”, al mostrárselo a un amigo y mientras continuaba abriendo el teléfono, escuchó un crujido, y “la pantalla apareció rota por el pliegue vertical”. Tras volver a la Apple Store, la tecnológica le sustituyó el dispositivo afectado.

De momento, Apple no se ha pronunciado públicamente, aunque ha sustituido algunas unidades. Sí que Zack Nelson, conocido por su canal de YouTube JerryRigEverything, observó que entraba polvo en la bisagra pese a la certificación IP68.

Múltiples usuarios denuncian problemas con la pantalla plegable de su flamante iPhone Duo; todas las que tienen problemas se agrietan en el mismo lugar, y una pieza del mecanismo de la bisagra sería la responsable

El problema está en la bisagra

Asimismo, la comunidad global de autorreparación iFixit, que ha analizado el dispositivo por Apple, ha compartido algunas teorías sobre qué está ocasionando las pantallas dañadas y hace que las bisagras se agrieten.

Según mantiene, debido a la complejidad de la bisagra, sospecha que una parte de ella a veces no desciende correctamente. A esto se suma un cable en acordeón que pasa justo por ese punto y que queda cerca del borde de la batería. La presión que se estaría concentrando en esa zona sería la razón del crujido que han escuchado algunos usuarios antes de que la pantalla se dañara.