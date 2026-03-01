MWC 2026: Honor presenta su Robot Phone, un celular con brazo robótico, y un plegable ultradelgado

En la antesala del Congreso Mundial de Móviles (MWC 2026) que comienza este lunes en Barcelona y que se extenderá hasta el jueves, la firma china Honor presentó su Robot Phone, un smartphone con una cámara robotizada integrada.

Honor supo ser la segunda marca de Huawei, que la vendió en 2020, y desde entonces ha presentado equipos innovadores, como el flamante Honor Magic v6, el smartphone plegable tipo libro más delgado del mundo (8,7mm cuando está cerrado, pese a llevar una batería de 6600 mAh), y su nuevo compañero de aventuras, el Robot Phone.

Presentación del Honor Robot Phone en el MWC 2026

Como sugiere su nombre, este modelo tiene una cámara robotizada, que emerge del interior del teléfono y se posiciona encima de él, unida a un brazo mecánico que le permite girar en 360 grados en sentido horizontal, y también hacerlo en vertical, e integra un gimbal 4DoF (es decir, con cuatro direcciones de movimiento) al brazo de la cámara para estabilizar su funcionamiento, y permitir que el video que se registra se mantenga estable aunque se mueva el teléfono.

La cámara del Honor Robot Phone tiene cuatro direcciones de movimiento (rota sobre su eje horizontal y vertical) y también sirve para darle expresividad a la IA que está el smartphone LLUIS GENE� - AFP�

Peor esta cámara funciona también como el ojo de un asistente de IA que está integrado en el teléfono: reacciona a lo que le decimos, a lo que capta el sensor de la cámara, hacer seguimientos autónomos de una persona cuando estamos grabando un video (y nos movemos fuera de cuadro) o responder a una consulta sobre algo que está captando la cámara; en esto se diferencia de Gemini Live o la función similar de ChatGPT (que también pueden analizar lo que “ve” la cámara) porque tiene la libertad de reencuadrar sin que el usuario tenga que mover el teléfono a una postura incómoda.

La IA del teléfono puede incluso asentir o negar moviendo la cámara de lado a lado, para darle un lenguaje corporal con esos gestos que otros asistentes no pueden tener.

Cuando no se quiere usar de esta forma, la cámara (con un sensor de 200 megapixeles) se guarda dentro del teléfono con el sensor mirando para afuera, para usarla como una cámara convencional.

Honor dice que el equipo saldrá a la venta en el segundo semestre de este año, sin aclarar el precio; el equipo tiene el mismo desafío que otros smartphones motorizados que llegaron al mercado entre 2018 y 2020, y que no hacían mucho más que esconder la cámara: demostrar que la mayor complejidad, fragilidad y precio intrínseco a estos diseños valen la pena.

Cerrado, el teléfono plegable Honor Magic v6 tiene un grosor de 8,75mm, similar a un smartphone convencional

Junto con ese modelo presentó el Honor Magic V6, un smartphone plegable tipo libro más convencional, con una batería inusualmente grande de 6660 mAh y un grosor de 8,7mm, además de una pantalla interior de 7,9 pulgadas, con un pliegue donde se dobla la pantalla que según la compañía es un 44% menor a los anteriores (y por lo tanto menos visible), una bisagra que resiste 500.000 dobleces, una triple cámara trasera y una pantalla externa de 6,5 pulgadas, además de llevar un Snapdragon 8 Elite Gen 5.