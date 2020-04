El equipo campeón del torneo apertura de la Liga Master Flow 2020: Juan Manuel "Sunblast" Chapacú (TOP), Francisco "Volcanic Dog" Marsans (JG), Franco "Flare" Pombo (MID), Brandon "Nothing" Merlo (ADC) y Gabriel "Ackerman" Aparicio (SUP)

El torneo apertura de la Liga Master Flow tuvo su gran final entre los dos mejores equipos del año. Nocturns Gaming se impuso con altura ante 9z Team , el último campeón de la liga en 2019, y se coronó como el mejor equipo argentino de League Of Legends .

La final, debido a la pandemia del coronavirus y la cuarentena , se jugó de manera online al mejor de cinco encuentros. Cada equipo jugó desde sus gaming houses ( donde viven y entrenan los equipos ) con veedores de la liga y transmisiones en directo para más de 100 mil espectadores, sumados en las plataformas Twitch, Youtube y Flow.

Los e Sports supieron adaptarse rápidamente a la cuarentena, ya que fueron el único deporte que siguió su curso con sus ligas y torneos de manera regular, ganándose un lugar con un nuevo público que quizás antes no lo consumía.

La innovación fue parte de la gran final, ya que además de los canales tradicionales para verla como las redes sociales y el streaming de cable, también se pudo disfrutar desde un "Virtual Room". Desde una web que simulaba una habitación repleta de pantallas , se podían seleccionar varios feeds de las gaming houses y actividades de manera interactiva.

En 2019, el enfrentamiento decisivo se había disputado ante 1500 personas en el Estadio Obras, con otros 25 mil espectadores de manera online, por lo que esta final superó ampliamente las expectativas.

El equipo campeón

Nocturns Gaming, con Juan Manuel "Sunblast" Chapacú (TOP), Francisco "Volcanic Dog" Marsans (JG), Franco "Flare" Pombo (MID), Brandon "Nothing" Merlo (ADC) y Gabriel "Ackerman" Aparicio (SUP), se impuso por 3 a 1 en la final ante un rival de altura como 9z Team. Ambos equipos habían terminado primero y segundo, respectivamente, durante la fase regular, para verse las caras en la final.

El primer encuentro del fin de semana fue duro, largo y parejo, pero tras más de 50 minutos los lobos se quedaron con el primer punto. El segundo encuentro fue una victoria más clara para Nocturns que hasta le hizo relajarse y caer en el tercer punto, para dejar la final en 2 a 1. Pero el cuarto enfrentamiento fue una demostración de organización y carácter para quedarse con el tercer punto, que los coronó como campeones.

Cada equipo participó desde su "gaming house", donde viven y entrenan durante el año

De cara al mundial de LoL

"Sunblast" se destacó como el mejor jugador de la final, que no sólo le dió a Nocturns el título de campeón, sino que lo posiciona de cara al torneo clausura como el equipo con más puntos para lograr el cupo en las eliminatorias regionales por un lugar en la LLA, la Liga Latinoamérica de LOL . Esta liga agrupa a los mejores del continente que luchan por un lugar en la Copa del Mundo de League of Legends, la Worlds 2020 .

Los "lobos", terminaron el apertura con un total de 14 partidos ganados y 4 perdidos y con los mejores números de la liga. Nocturns supo imponerse sobre otras escuadras de mayor inversión de la mano de estrategia y trabajo, y buscará repetir la hazaña en el torneo clausura para comenzar el camino al sueño por la LLA.

La Liga Master Flow es el torneo argentino oficial de League Of Legends que reúne no sólo a grandes equipos locales como 9z Team, Isurus Gaming, Nocturns, Furious y Malvinas Gaming, sino también a promesas como Undead gaming, Feint, Coliseo Dragons. Este año además incorporó a figuras del deporte tradicional, como el ingreso del Club Atlético River Plate y el equipo del medallista olímpico Fabricio Oberto con sus New Indians.