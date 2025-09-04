LA NACION

Oficial: la Nintendo Switch 2 se venderá en la Argentina desde octubre de este año

Nintendo anunció que venderá en forma oficial su consola de videojuegos, que salió a la venta en junio último

La Switch 2 salió a la venta el 5 de junio de 2025, y tuvo el debut más exitoso en la historia de Nintendo, con 3,5 millones de consolas vendidas en cuatro días
La consola Nintendo Switch 2, que debutó en el mercado internacional a principios de junio último, llegará en forma oficial en octubre a la Argentina. Así lo confirmó la propia compañía en un posteo en redes sociales.

Nintendo no abundó en detalles sobre cuándo saldrá a la venta la consola, que en estos dos meses en el mercado se está vendiendo más rápido que la consola original de 2017, pese a tener un precio más elevado: ya se enviaron más de 7 millones de Switch 2, un número que la deja lejos de las 151 millones que la Switch 1 acumuló hasta ahora, pero que es muy alentador: ubica a la Switch 2 como la que más se vendió en la primera semana en el mercado en toda la historia de Nintendo.

La Nintendo Switch 2 saldrá a la venta en la Argentina en forma oficial en octubre
La Switch 2 tiene un costo de US$499,99 en Estados Unidos, comparado con US$299,99 de la consola original.

Nintendo pronosticó en su debut ventas de 15 millones de unidades de Switch 2 durante el actual año fiscal (lo mismo que la primera Switch cuando debutó), así como 4,5 millones de unidades de Switch.

Nintendo Switch 2 – Tráiler General

La Switch 2 tiene una pantalla de 7,9 pulgadas (más grande que la original), controles desmontables mejorados (se pueden usar como mouse y el enganche es magnético), un procesador gráfico más poderoso, y puede mostrar contenido en 4K cuando se conecta a un televisor.

Los controles desmontables de la Switch 2 ahora son magnéticos, y más grandes
También admite accesorios como una webcam, y trae un chat interno al estilo de PlayStation, para poder charlar con otros jugadores, sin importar si están todos en el mismo juego o no. Es compatible con los juegos de la Switch original.

