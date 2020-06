El Motorola One Fusion+ combina las prestaciones de la cámara pop-up del One Hyper junto a la gran autonomía de uso de Moto G8 Power

9 de junio de 2020

Motorola presentó su teléfono One Fusion+ , un smartphone que combina la cámara retráctil que la compañía implementó en One Hyper junto a la batería de 5000 mAh , un modelo similar utilizado en el Moto G8 Power .

A simple vista, el Motorola One Fusion+ cuenta con una pantalla completa sin notch ni agujeros , con un tamaño de 6,5 pulgadas y una resolución FHD+ de 2340 por 1080 pixeles Su cámara popup de 16 megapixeles se ubica en el borde superior, mientras que en la parte trasera se ubican cuatro cámaras : una principal de 64 megapixeles , junto a un gran angular de 8 megapixeles , un lente macro de 5 megapixeles y una cámara de profundidad de 2 megapixeles .

El Motorola One Fusion+ esta equipado con una camara popup de 16 megapixeles, una amplia pantalla de 6,5 pulgadas y una bateria de 5000 mAh

Equipado con un procesador Qualcomm Snapdragon 730 , el Motorola One Fusion+ cuenta con 6 GB de memoria RAM y 128 GB de capacidad de almacenamiento. Su batería es de 5000 mAh y posee un sistema de carga rápida de 15W . Con un conector USB tipo C y jack de audio , el Motorola One Fusion+ cuenta con un lector de huellas dactilares en la parte posterior, posee conectividad 4G, Bluetooth 5 y utiliza Android 10 como sistema operativo.

Anunciado en Alemania, el Motorola One Fusion+ está a la venta a 299,99 euros , con un lanzamiento paulatino previsto para el resto de los mercados europeos. La compañía aún no dispone de fechas de presentación en América latina.