Onlyfans: una investigación de la BBC revela su lado más oscuro

Documentos internos, que fueron filtrados a la BBC, revelan cómo OnlyFans permite que los moderadores envíen múltiples advertencias a cuentas que publican contenido ilegal en su plataforma antes de decidir cerrarlas. Descrito como un “manual de cumplimiento”, los documentos también muestran que se le pide al personal ser más tolerante cuando se trata de cuentas exitosas del servicio británico de suscripción de contenido.

Especialistas en moderación y expertos en protección infantil dicen que esto demuestra que OnlyFans, que es mejor conocido por albergar contenido erótico y pornografía, mantiene cierta “tolerancia” hacia cuentas que publican contenido ilegal. OnlyFans asegura que cumple y va mucho más allá de “todos los estándares y regulaciones de seguridad globales” y que no tolera el incumplimiento de sus términos de servicio.

El anuncio se produce después de que la BBC contactara a la compañía para conocer su respuesta respecto a los documentos filtrados y las preocupaciones sobre el manejo de cuentas que publican contenido ilegal.

OnlyFans afirmó que aún permitirá que los creadores publiquen fotos y videos desnudos siempre y cuando cumplan con sus términos de servicio, que deben ser actualizados. El sitio cuenta con más de 120 millones de suscriptores, que pagan una tarifa mensual y dan propinas a los “creadores” a cambio de videos, fotos y la posibilidad de enviarles mensajes privados.

OnlyFans toma el 20% de todos los pagos. En mayo, la BBC reveló que el sitio no impedía que los menores de 18 años vendieran y aparecieran en videos explícitos, pese a ser ilegal. En aquel momento, OnlyFans alegó que las tentativas de utilizar el sitio de manera fraudulenta eran “raras”.

Ejemplos de contenido ilegal vistos por la BBC

Ahora, los documentos filtrados muestran que las cuentas no son cerradas automáticamente tras romper los términos de servicio del sitio. Los moderadores también le dijeron a la BBC que han encontrado anuncios de servicios de prostitución, bestialidad y material que parece ser incesto, según un moderador.

La BBC vio ejemplos de contenidos que están prohibidos. En un video, se ve a un hombre comiendo heces. En otro, un hombre les paga a personas sin hogar para que tengan sexo con él frente a la cámara.

OnlyFans asegura que los videos fueron eliminados y que los documentos filtrados no son manuales ni “guías oficiales”. En una declaración dice: “No toleramos ninguna violación de nuestros términos de servicio y tomamos medidas inmediatas para mantener la seguridad de nuestros usuarios”.

Reclamos por “moderar en exceso”

Los moderadores con los que hablamos nos dieron una idea de cómo se verifica el contenido del sitio. Christof -no es su nombre real- dice que algunos días, en la búsqueda de contenido prohibido en el sitio, vio hasta 2.000 fotos y videos.

Utiliza listas de palabras clave en su búsqueda y revisa biografías, publicaciones y mensajes privados entre creadores y suscriptores. Asegura que ha encontrado contenido ilegal y extremo en videos, como bestialidad con perros y el uso de cámaras espía, pistolas, cuchillos y drogas.

Según Christof, los moderadores no buscan activamente cierto material con la frecuencia que deberían, a pesar de ser contenido prohibido de acuerdo con los términos de la plataforma. En múltiples ocasiones, indica, OnlyFans le reclamó que moderaba en exceso, particularmente en relación con videos de sexo en público y contenido de “terceros”: material que muestra a personas que no están registradas en OnlyFans.

OnlyFans apunta que a los moderadores se les dan instrucciones específicas y, si rutinariamente van más allá de ellas, se les ordena “enfocarse solo en el tipo de contenido asignado”. Christof también dice que, a pesar de estar prohibidas, las ofertas sexuales a cambio de dinero son comunes entre las personas de bajos ingresos en el sitio.

Él y otra persona que ha moderado el contenido de la página afirman que algunos creadores organizan concursos para conocer y tener relaciones sexuales con un determinado fan, como una forma de aumentar el pago de propinas.

Ofertas de sexo a cambio de dinero

Uno de los documentos que obtuvimos en el que se detallan las pautas de moderación en 2020 establece que los anuncios sexuales son un problema para el sitio. Revela que los “lugares más populares para la promoción de escorts” en OnlyFans se encuentran en los nombres de usuario de los creadores, en sus biografías, descripciones de contenido y “menús de sugerencias” que ofrecen videos personalizados.

El documento agrega que los “ejemplos” de este tipo de promoción incluyen referencias a “PPM, o pay per meet (pago por encuentro)”, “CashMeets”, “Reservame”, “IRL Meet”, “scort” y otros. A pesar de esto, la BBC encontró más de 30 cuentas activas que usan estas palabras clave en sus biografías, perfiles y publicaciones, solamente en un día.

Un creador se describía en su perfil como un “(e)scort - compañero sexual”. Una cuenta diferente preguntaba: “¿Alguien quiere contratarme un fin de semana?”. Solo dos de las cuentas que encontramos habían sido eliminadas diez días después.

OnlyFans asegura que se apega a sus términos de servicio, utiliza formas de moderación humanas y tecnológicas y cierra cuentas cuando identifica una infracción grave. Pero los documentos muestran que, aunque elimina el contenido ilegal, OnlyFans les permite a los moderadores enviarles a los creadores múltiples advertencias antes de cerrar sus cuentas.

El dinero debe ser “la prioridad” para los moderadores

Uno de los documentos, de febrero de este año, revela que OnlyFans recomienda enviarles tres advertencias a las cuentas cuando se descubre contenido ilegal. Hay plantillas para cada advertencia, que explican por qué se ha eliminado el material y cómo el incumplimiento de los términos de servicio puede provocar el cierre de la cuenta.

Obtuvimos varias versiones con fechas diferentes del mismo documento de 2021. Todas, excepto la más antigua, afirman que debe haber al menos cinco ejemplos de contenido “ilegal” en una cuenta para que sea “escalado” inmediatamente.

Versiones posteriores, publicadas recientemente, incluyen una declaración aparentemente contradictoria que requiere una referencia inmediata a la gerencia para algunos ejemplos de contenido ilegal. El documento también da instrucciones específicas a los moderadores para que manejen las cuentas, dependiendo de su popularidad.

Explica que las cuentas con un mayor número de suscriptores pueden recibir advertencias adicionales cuando rompen las reglas. Sin embargo, se le ordena al personal moderar las cuentas con un número bajo de usuarios “y restringirlas cuando sea necesario”.

Con cuentas de rango medio, se les indica que primero deben advertir. “Solo restrinjan después de la tercera advertencia”, dice el manual. Si uno de los creadores más exitosos y lucrativos del sitio infringe las normas, la cuenta es manejada por un equipo diferente.

“Hay una discriminación entre cuentas”, apunta Christof. “Demuestra que el dinero es la prioridad”.

Poca disponibilidad de desprenderse de sus creadores

El segundo moderador explica que, tras infracciones de cualquier tipo, “recibes varias advertencias, no es que solo recibes una advertencia y luego tienes que irte”. Un experto en moderación de contenido afirma que los documentos muestran claramente que OnlyFans mantiene “cierta tolerancia” respecto al contenido ilegal.

“Esto sugiere que conocen tan bien el tipo de contenido ilegal que sus usuarios intentan subir como para tener plantillas”, explica la doctora Sarah Roberts, codirectora del Centro para Consultas Críticas sobre Internet de la Universidad de California, Los Ángeles.

“Debido a que OnlyFans tiene un cierto grado de indulgencia, también sugiere que no están dispuestos a desprenderse completamente de sus creadores, incluso de personas que pueden hacer cosas ilegales, en el peor de los casos, o de manera inapropiada, en el mejor de los casos. No están dispuestos a sacarlos de la plataforma inmediatamente”.

A pesar de ser descrito como un “manual de cumplimiento” en el encabezado de cada página de todas las versiones del documento de 2021, OnlyFans dice que no son manuales ni “guías oficiales”. El primer documento, de 2020, tiene ediciones atribuidas a Tom Stokely, director de operaciones de la compañía.

Sospechan que se encontró contenido en el que teme que las personas fueron explotadas

Trata de personas

Christof afirma que con frecuencia encontró contenido en el que teme que personas hayan sido explotadas. Señala que si bien los documentos dan instrucciones para lidiar con el tipo de material que está prohibido, no incluyen pasos para que los moderadores puedan plantear preocupaciones sobre la explotación de personas.

Los videos, vistos por la BBC, de un hombre que les paga a personas sin hogar para que tengan sexo frente a la cámara suscitaron tales preocupaciones. La cuenta se jacta de “cazar” a personas sin hogar y la posibilidad de “aprovecharse” de ellas.

Otra cuenta tiene el sello de trata y explotación, según un abogado que le mostró el perfil a la BBC. Una mujer, cuyo rostro nunca se muestra, aparece en algunos videos con las paredes y el piso completamente cubiertos con alfombras. En el contenido también hay varias referencias sobre viajes por Europa.

El detective Joseph Scaramucci, que trabaja en Texas, EE.UU., afirma que recientemente ha visto casos específicos de trata de personas en los que ha identificado signos obvios de mujeres bajo el control de otra persona en videos de OnlyFans. Él asegura que algunos hombres aceptan pagar por tener sexo con estas mujeres y añaden un extra por ser filmados y subir los videos a la plataforma.

Este mes, 101 miembros del Congreso estadounidense firmaron una carta pidiendo al Departamento de Justicia de ese país que investigue el contenido de OnlyFans, centrándose principalmente en la explotación sexual infantil.

Abuso infantil

En respuesta, OnlyFans sostuvo que tiene una política de tolerancia cero con respecto al material de abuso sexual infantil, denuncia los casos a las autoridades pertinentes y apoya sus investigaciones. El agente especial Austin Berrier, del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU., se especializa en investigar la explotación infantil en línea y estima que circulan entre 20 y 30 imágenes de abuso infantil a la semana que, según él, se originaron en OnlyFans.

Denuncia que casi todos los foros de internet que visito como parte de sus investigaciones en los últimos seis meses han incluido imágenes de abuso infantil de OnlyFans. La mayoría de ellos son videos que se transmitieron en vivo en el sitio. En algunos de ellos, los niños reciben instrucciones, dice. “Está disponible ahí, en todas partes y se comercializa ampliamente”.

Decenas de cuentas que parecen haber sido creadas por usuarios menores de edad son cerradas todos los días, según Christof, quien compartió con la BBC un registro de perfiles cerrados en un período de unas pocas semanas. Casi todas las cuentas de menores son de suscriptores, y no de creadores, y hay casos de niños que tienen apenas 10 años, según él.

Si bien no pueden publicar fotografías ni recibir pagos directamente en el sitio, Christof explica que algunos lo usan para anunciar servicios de escorts o la venta de fotografías explícitas de ellos mismos. El perfil de un suscriptor decía que tenía 16 años y anunciaba la venta de fotos de pies “u otras” áreas por unos US$5.

Christof apunta que este es un problema particular con los relatos que no están escritos en inglés. Dice que algunas cuentas en idiomas extranjeros no se moderan lo suficiente a pesar de la enorme popularidad del sitio en todo el mundo.

La BBC pudo configurar dos cuentas de suscriptores en francés y alemán, a pesar de que explícitamente indicaron que eran jóvenes adolescentes en la biografía y publicitaron la venta de fotografías. Las cuentas permanecieron activas durante una semana hasta que la BBC se puso en contacto con OnlyFans.

“Debe haber tolerancia cero”

OnlyFans sostiene que todo el contenido puede ser reportado por los moderadores, y la compañía cumple con la legislación contra la trata y brinda capacitación anual a su personal. Argumenta que la cuenta que trataba con personas sin hogar rompía con sus términos y condiciones y ahora fue cerrada. Además, asegura que monitorea activamente el contenido transmitido en vivo.

Baroness Kidron, defensora de los derechos de los niños, explica que cualquier indulgencia hacia las cuentas que publican material ilegal es “incorrecta”.

“La respuesta está en el nombre: si se trata de contenido ilegal, debe haber tolerancia cero”, dice la también creadora de la Fundación 5Rights, una campaña benéfica pro-derechos de los niños en línea. Kidron añade que las empresas que se usan para efectuar los pagos deben asumir la responsabilidad de cómo se utilizan sus servicios. “Deben retirar su apoyo comercial a menos que y hasta que haya un Onlyfans que sea claramente un sitio para adultos”.

El jueves, OnlyFans le dijo al diario Financial Times que la compañía está prohibiendo la pornografía para “cumplir con las solicitudes de nuestros socios bancarios y proveedores de pagos”. Muchos proveedores de pagos, incluidos los gigantes de la industria Visa y Mastercard, prohíben el uso de sus servicios para tipos específicos de contenido.

El año pasado, ambos terminaron su relación con Pornhub luego de acusaciones de material ilegal en el sitio. Baroness Kidron también considera que se deben introducir estándares mínimos de moderación y un código de conducta legal para abordar la indulgencia en las cuentas que publican material ilegal.

OnlyFans se enfrentaba a “enormes multas” o al bloqueo definitivo

La BBC se enteró de que el Departamento de Cultura, Medios y Deporte (DCMS) de Reino Unido fue advertido, por una organización benéfica estadounidense contra la trata, sobre el contenido de OnlyFans en 2019. La asociación incluso realizó una presentación.

En un comunicado, el DCMS explicó que su proyecto de ley de seguridad en línea introduciría las leyes más estrictas del mundo, y que OnlyFans enfrentaría enormes multas o sería bloqueado si no lidiaba con el contenido ilegal. Agregó que el regulador británico de medios Ofcom ya tiene el poder de suspender los sitios de videos si no toman medidas para proteger a los usuarios de contenido dañino.

En mayo, OnlyFans publicó su informe más reciente y declaró que “cualquier lapso” en el monitoreo del contenido y el tráfico de menores de edad “podría traer sanciones gubernamentales de una amplia gama de países y reguladores”. La compañía se negó repetidamente a darle entrevistas a la BBC sobre estos temas.

En respuesta a la investigación de la BBC, indicó que cumple totalmente con todas las leyes y regulaciones que se le aplican a nivel mundial, incluidas las de Ofcom, y que utiliza software de verificación y monitoreo de edad de última generación, además de monitoreo humano.

OnlyFans asegura que cree que uno de los moderadores con los que habló la BBC era un empleado al que despidió tras repetidas fallas en el cierre de cuentas que contenían material no autorizado. Alega que aumentó repetidamente la cantidad de cuentas de suscriptores menores de edad en OnlyFans.

