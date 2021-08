El cuarto del terror: se mudó y encontró una habitación secreta con objetos escalofriantes

Una tiktoker registró un impresionante hallazgo en su casa. A poco tiempo de mudarse, la mujer estaba limpiando los distintos rincones de la propiedad y descubrió que uno de sus muebles era, en realidad, la entrada a una habitación. “Compramos esta casa hace unos meses, estuvimos limpiando los distintos armarios y hoy estuve trabajando en este”, explicó la usuaria de TikTok. “Como pueden ver: la anciana que vivía acá guardaba muchas cosas. Pero noté que este mueble se mueve, así que me puse a mirar en detalle y noté que hay un espacio detrás, como una habitación”, señaló al comienzo de su relato.

“Mis hijos me dijeron que tengo que grabar todo mientras corro esto, así pueden ver lo que hay acá atrás”, señaló la mujer. En las imágenes que se viralizaron, se puede ver a la protagonista del video recorriendo el lugar mientras alumbra todo con una linterna. De a poco, la luz descubre los particulares objetos que la antigua dueña conservaba en el lugar: diarios, escalofriantes juguetes, viejos vestidos y una decena de libros. Con más de tres millones de reproducciones, el video llamó particularmente la atención por los muñecos que aparecen, algunos de ellos con piezas faltantes.

Se mudó a una casa nueva y descubrió una habitación llena de objetos inquietantes

En una segunda parte del video, ya dentro del espacio que descubrió, la mujer volvió a mostrar qué había ahí adentro. “Bueno, acá estoy de vuelta y voy a explorar este cuarto escondido. No hay nadie en casa en este momento así que no sé si es una buena idea, pero me muero de la intriga para ver qué es lo que hay acá”, relató la tiktoker. “Parece que acá hay juguetes viejos, mucha decoración, cajas, tazas. Ok, estoy un poco confundida acá ¿por qué escondió estas cosas? Voy a empezar a ordenar todo esto y ver qué más hay acá adentro”, sumó

Así fue el momento en que descubrió una habitación escondida en su casa

Algunos meses después de publicar el primer video, la mujer volvió a registrar el estado del cuarto secreto. “Pasaron meses desde que abrí este cuarto secreto. Hoy es el primer día que vuelvo y decidí limpiar todo. Este cuarto simplemente me inquieta bastante y la verdad, me siento realmente incómoda acá atrás”, manifestó.

Después, la mujer contó que logró limpiar todo y mostró los resultados. “Una caja con tazas chinas, que tienen estas extrañas figuras que parece que a todos ustedes les encantaron. Pero lo mejor es esta vieja caja con monedas antiguas y billetes viejos”, comentó sobre algunas cosas que logró rescatar. “No revisé todo pero puedo ver relojes antiguos. Hay una moneda que data de 1890 y es solo una de muchas”, agregó la mujer.

LA NACION