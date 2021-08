El departamento de Nueva York que se volvió viral por su extraño diseño: “Me duele la cabeza”

Un departamento en alquiler en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, se volvió viral por su diseño, que exhibe una particular distribución de los espacios. La extraña vivienda fue dada a conocer en las redes sociales por la cuenta de TikTok Rent New York y recibió todo tipo de comentarios de usuarios que, entre otras cosas, aseguraron que el lugar les daba “dolores de cabeza” o “mareos”.

“Decime que no sabés diseñar un departamento sin decirme que no sabés cómo diseñarlo”, se escucha que dice una voz en off en el video subido a TikTok, que ya cuenta con casi 10 millones de reproducciones y un millón y medio de Me gusta. A continuación, se ve que esa persona abre la puerta de un departamento, e ingresa grabando todo lo que encuentra a su paso.

El extraño departamento de Nueva York que se viralizó por su diseño

Lo que se ve en las imágenes es un departamento, que parece a estrenar, pero que tiene varias particularidades. En principio, posee pasillos estrechos y largos para pasar de un ambiente a otro, paredes que no forman ángulos rectos en sus rincones, y una cocina enclavada en la esquina de uno de los espacios.

“No te preocupes, esto mejora”, dice la misma voz que presenta la vivienda, mientras avanza hacia otras habitaciones. Así se ven dos dormitorios y un par de cuartos de baño, todos espacios con irregularidades geométricas que dan, en principio, una sensación de extrañeza y algo de claustrofobia.

La singular forma del departamento despertó todo tipo de comentarios por parte de los seguidores de esa cuenta de TikTok. “Imaginate llegar a tu casa borracho y tratando de buscar tu habitación”, bromeó uno. “Es como la casa de los espejos, pero sin los espejos”, graficó otra usuaria; “¿Por qué tener nueve paredes cuando podés tener 37?”, inquirió una tercera.

La misma persona de la cuenta Rent New York que publicó el video bromeó en la leyenda que acompaña las imágenes al escribir: “Me duele la cabeza”.

No faltó el gracioso que simuló una situación en la que alguien preguntaba al dueño del departamento por la ubicación del baño y la respuesta era: “Doblá en la quinta esquina a la izquierda. Si llegás a la habitación de 10 paredes, es que fuiste muy lejos. Girá a la derecha y empezá de nuevo”.

Tampoco faltaron los comentarios en español de usuarios que, por el tono de sus humoradas, podrían ser argentinos. “Arquitectos recibidos por zoom”, señaló una, mientras que otro escribió, contundente: “Te la diseñó el enemigo”.

Como último dato sobre este peculiar departamento neoyorquino, resta saber que está ubicado en el barrio de Washington Heights, en Manhattan, y su alquiler cuesta unos US$29.150.

LA NACION