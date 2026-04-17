OpenAI actualiza Codex y lo habilita a manejar la computadora y las aplicaciones, generar imágenes y tener memoria

OpenAI ha actualizado su herramienta Codex con nuevas funciones que le permiten actuar de forma más integrada con la computadora, operando aplicaciones de escritorio, así como generar imágenes y recordar experiencias pasadas, entre otras novedades.

Tal y como se dio a conocer el pasado mes de marzo, la compañía liderada por Sam Altman planea unificar su asistente ChatGPT, con la aplicación Codex y su navegador web Atlas, en una “superaplicación” para computadora que simplifique la experiencia del usuario optimizando sus recursos y le permita competir aún más con empresas como Anthropic.

En este marco, OpenAI ha avanzado hacia esta superaplicación con una actualización de su servicio Codex que, más allá de sus habilidades para generar código, ahora puede funcionar de forma más integrada con la computadora, trabajar con más herramientas y aplicaciones de uso cotidiano, generar imágenes, recordar las preferencias de los usuarios, aprender de acciones anteriores y realizar tareas repetitivas y continuas.

Así lo ha compartido la tecnológica en un comunicado, donde ha especificado que también ha agregado un soporte más completo para flujos de trabajo de desarrolladores, como la revisión de solicitudes de extracción, la visualización de múltiples archivos y terminales, o la conexión a entornos de desarrollo remoto.

Entre las novedades de esta actualización, OpenAI ha destacado la capacidad de Codex de utilizar la computadora en segundo plano para interactuar con todas las aplicaciones instaladas. Así, la herramienta puede cliquear, escribir con su propio cursor y detectar cada acción.

Además, esta capacidad también permite que varios agentes puedan trabajar en paralelo en la computadora sin interrumpir el trabajo que esté llevando a cabo el usuario con otras aplicaciones.

Por otra parte, OpenAI también ha destacado cómo Codex puede funcionar de forma nativa con la web. Esto se debe a que cuenta con un navegador integrado desde el que los usuarios pueden dar instrucciones precisas al agente directamente en las páginas. Es decir, por ejemplo, en el desarrollo ‘frontend’, permite cambiar componentes de una web simplemente seleccionando la parte que se desea variar y describiendo el cambio.

Otra de las funcionalidades añadidas es que Codex puede utilizar el modelo gpt-image-1.5 para generar y modificar imágenes. Esto también permite combinar capturas de pantalla y código para generar contenido, además de poder crear elementos visuales para conceptos de productos, diseños de interfaz, maquetas o, incluso, juegos, en el mismo flujo de trabajo.

Codex ahora también podrá reutilizar conversaciones existentes, conservando el contexto previamente establecido. Es decir, podrá tener en cuenta lo hecho anteriormente para programar tareas futuras y activarse automáticamente para continuar con tareas de largo plazo de forma autónoma.

Siguiendo esta línea, se ha introducido una versión en vista previa de la función de memoria, que permite a Codex recordar información útil de experiencias previas, incluidas las preferencias personales, correcciones o información que requirió tiempo recopilar.

Además de todo ello, OpenAI ha lanzado 90 complementos nuevos para Codex que permiten combinar funcionalidades, así como la integración de aplicaciones y de servidores MCP, para que la herramienta pueda contar con más opciones para recopilar contexto y, con ello, realizar acciones en todas sus herramientas de forma precisa.

Estos nuevos complementos incluyen Microsoft Suite, GitLab Issues, Neon by Databricks, Render y Superpowers, entre otros, como ha especificado la compañía.

Como resultado, Codex podrá proponer tareas de forma proactiva gracias al contexto de proyectos, los complementos conectados y la memoria. Por ejemplo, puede sugerir retomar un proyecto anterior.

Foco en los desarrolladores

Como ha explicado el director de Codex, Thibault Sottiaux, en una rueda de prensa recogida por Engadget, este lanzamiento está dirigido a los desarrolladores y se ampliará para un uso más generalizado próximamente. Así, las nuevas capacidades están pensadas para ofrecer a los desarrolladores facilidades a la hora de gestionar agentes de IA que puedan operar en tareas más amplias de forma más proactiva.

La tecnológica ha matizado que la aplicación ahora también incluye soporte para responder a los comentarios de las revisiones de GitHub, además de ejecutar varias pestañas de terminal y conectarse a entornos de desarrollo remoto mediante SSH.

Igualmente, los usuarios también podrán abrir archivos con vistas previas enriquecidas para PDF, hojas de cálculo, diapositivas u otros documentos directamente en la barra lateral.

OpenAI ha destacado que todo ello permite “avanzar más rápidamente por todas las etapas del ciclo de vida del desarrollo de ‘software’”, desde la escritura de código a la comprobación de resultados o la revisión de cambios, incluida la colaboración con los agentes, todo en un mismo espacio de trabajo.

La actualización ya está disponible en la aplicación de escritorio de Codex para usuarios con cuenta de ChatGPT. Sin embargo, algunas funciones como la personalización, las sugerencias contextuales, la memoria o el control del ordenador, estarán disponibles en Europa y Reino Unido más adelante para asegurar que cumplan las regulaciones con respecto al uso de datos. Asimismo, el uso de la computadora está disponible inicialmente en macOS.