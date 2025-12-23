OpenAI lanza un resumen anual de ChatGPT que recoge todas las interacciones con el chatbot

OpenAI ha lanzado una nueva función de resumen anual para su chatbot de inteligencia artificial (IA) ChatGPT, en el que muestra todas las conversaciones que se han mantenido durante este año 2025, así como los mensajes enviados, las imágenes generadas o el día en el que más interacciones se llevaron a cabo, entre otros datos.

La compañía liderada por Sam Altman se ha unido a la corriente de diversas plataformas y servicios online que ofrecen una recapitulación de las actividades que ha llevado a cabo durante el año, cuánto se ha usado el servicio y otros datos curiosos, al estilo de Spotify con su ‘Wrapped’, Xbox con ‘Year in Review’ o Google Fotos con un resumen de recuerdos destacados.

En este sentido, OpenAI ha lanzado ‘Tu Año con ChatGPT’ que ofrece un resumen de todas las interacciones que los usuarios hayan llevado a cabo con el ‘chatbot’ durante este año 2025, tal y como ha dado a conocer a través de una publicación en la red social X.

Por el momento, esta función se ha lanzado para los usuarios de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda y Australia, donde estará disponible para aquellos que tengan activada la memoria de guardado y el historial de chat de referencia.

Así, el resumen mostrará datos de interés como el número total de conversaciones y mensajes, la cantidad de imágenes generadas, el porcentaje de usuarios con más conversaciones entre los que se encuentra y el día que más se conversó con el chatbot, entre otros datos. Todo ello, recogido en gráficos amenos y fáciles de entender.

Además, también se generará un poema y una imagen que resuman el año del usuario en cuestión y se compartirán otros datos como el estilo de conversación que mantiene el usuario o los temas que más se hayan hablado.

Con todo ello, para acceder a esta opción de ‘Tu Año con ChatGPT’ bastará con solicitarlo al chatbot o pulsar sobre la opción de resumen que aparece en la barra de búsqueda. Asimismo, está disponible tanto para las versiones gratuitas como para aquellos suscritos a los planes Plus y Pro.