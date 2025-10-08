LA NACION

Grok, la IA de Elon Musk, ahora crea videos realistas como ChatGPT y Gemini, pero permite el contenido erótico

Dos videos creados con Imagine 0.9, el motor de inteligencia artificial generativa de X
Después del debut de Veo 3, de Google, en mayo último, y de Sora 2, de ChatGPT, en septiembre, llega el turno de Grok, la plataforma de IA de X, la compañía de Elon Musk, que renovó su herramienta para hacer videos realistas, llamada Imagine, de uso libre para todos los usuarios.

Este martes presentó la versión 0.9 del motor Imagine, muy mejorado en cuanto a su capacidad de generar imágenes y movimientos realistas, incluyendo la capacidad de generar (como las plataformas de Google y de OpenAI) videos con audio propio (voces, sonido ambiente, etcétera).

Si Imagine 0.9 es mejor, igual o peor que Sora 2 o que Veo 3 para crear videos está por verse; pero ya está claro que se diferencia de sus competidores por una opción fundamental: permite crear contenido erótico, es decir, donde las personas -creadas por la IA- que se ven en pantalla pueden estar con el torso descubierto o en ropa interior, aunque sin llegar a la pornografía.

También es posible crear videos de figuras públicas, como lo permite Sora 2 con su función Cameo, lo que ha despertado la preocupación de muchos expertos por su uso para crear videos falsos que contribuyan a la desinformación.

En el caso del contenido adulto, varios reportes en redes sociales muestran cómo los usuarios crearon imágenes de mujeres desnudas o semidesnudas activando el modo “picante” (Spicy); combinando esta función con la posibilidad de usar un rostro real como base, aumenta la preocupación por su uso para deepfakes pornográficos.

Este modo ya estaba disponible en toda la plataforma Grok, incluyendo para crear el avatar de la IA como una figura femenina de animé con poca ropa y un vocabulario subido de tono que también generó polémica.

