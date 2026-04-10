Otro récord para Artemis II: hizo la videollamada a mayor distancia de la Tierra

Si no hay demoras ni inconvenientes, a las 20.53 (hora de la Argentina) la cápsula Orion de la misión Artemis II comenzará este viernes el descenso que terminará unos trece minutos después, con su amerizaje en algún lugar del océano Pacífico cercano a la costa oeste de Estados Unidos y sus cuatro tripulantes a salvo.

La misión Artemis II ya pasó a la historia como el regreso de la humanidad a la Luna después de más de medio siglo. También fue el inicio de una nueva serie de viajes que buscarán establecer una presencia semipermanente en la Luna. Además, fue la misión donde se batieron algunos récords, particularmente de distancia.

Así, Reid Wiseman, Victor Glover, Jeremy Hansen y Christina Koch se transformaron en las cuatro personas que más lejos estuvieron de la Tierra cuando pasaron por el lado oculto de la Luna. Pero también son las que hicieron la llamada y la videollamada a mayor distancia de nuestro planeta.

Una videollamada para cruzar el espacio

Así lo confirmó Reid Wiseman con un posteo en su cuenta de X, donde mostró cómo charló con sus hijas Ellie y Katey a 353.522 kilómetros de distancia. “La distancia hace que el corazón crezca en cariño… no hicieron falta 219.669 millas para recordarme cuánto amor tengo por Ellie y Katey. Han sido increíbles apoyos durante este viaje, y ahora comprenden plenamente por qué era importante para mí ir a explorar lo desconocido."

Reid Wiseman hizo la videollamada a mayor distancia de la Tierra: a más de 350.000 km pudo hablar y ver a sus hijas desde la cápsula Orion de la Artemis II

Quienes estén atentos a los detalles notarán que la aplicación elegida para la videollamada es VSee, una plataforma de telemedicina que la NASA viene usando en la última década para conectarse con audio y video con la Estación Espacial Internacional, y que la agencia espacial estadounidense eligió por su robustez y capacidad de adaptación a conexiones con poco ancho de banda y muy alta latencia, como la de la Deep Space Network, la internet interplanetaria.

La videollamada se hizo, del lado de Artemis, con una computadora Microsoft Surface Pro de 2017, un equipo anticuado, pero que es parte del equipamiento estándar y certificado que lleva la nave para los astronautas.

El láser que permite las videollamadas

Con Artemis II, la NASA está estrenando también un nuevo tipo de comunicaciones: envía fotos y videos de la cápsula Orion a la Tierra usando un láser infrarrojo capaz de ofrecer 260 megabits por segundo de ancho de banda para enviar los datos a la Tierra, y 20 megabits por segundo de recepción, el Orion Artemis II Optical Communications System (O2O).

Según le dijo Greg Heckler, el científico de la NASA a cargo del desarrollo de esta tecnología, al Scientific American, esto implica una latencia en una conversación de casi un segundo (la latencia es el tiempo que tarda una señal en ir a destino y volver con la respuesta; en este caso, recorrer más de 700.000 km). “Lo notás, pero yo no lo llamaría un impedimento”, declaró. La NASA considera esta tecnología vital para hacer videollamadas tanto en misiones al estilo de la de Artemis II como con astronautas que estén en una base lunar.

La tecnología se probó durante esta misión con la primera comunicación de la historia entre dos naves espaciales. La tripulación de Artemis II dialogó con la de la Estación Espacial Internacional.

Fue un momento emocionante para todos, pero sobre todo para Christina Koch, en la Artemis II, que pudo charlar con su colega y amiga Jessica Meir, la actual comandante de la Estación Espacial Internacional. Ambas ya hicieron historia en 2019 con la primera caminata espacial conjunta de dos mujeres.