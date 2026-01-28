Para prevenir fraudes: los consejos para pagar de forma segura y sin riesgos desde el celular en vacaciones
Las billeteras virtuales están en auge y por ello hay que conocer las formas de mantener segura la cuenta al utilizarlas
- 3 minutos de lectura'
Durante el período de vacaciones, el comercio entra en una etapa de auge. En estos tiempos, el uso de billeteras virtuales, dentro y fuera de la Argentina, es muy usual y eso conlleva nuevos riesgos, que el efectivo o las tarjetas bancarias no tenían. En este sentido, los usuarios de estas plataformas buscan información para familiarizarse con distintos consejos para pagar de forma segura desde el celular en las vacaciones.
6 consejos para pagar de forma segura desde el celular en vacaciones
En la Argentina y en Uruguay, Mercado Pago, lo mismo que Pix en Brasil, es una de las billeteras virtuales más utilizadas para pagar, y su uso se intensifica durante la temporada de vacaciones.
En ese contexto, conocer cómo funciona el sistema y qué verificar antes de confirmar cada operación ayuda a pagar con tranquilidad y evitar el uso de efectivo durante un viaje.
Mercado Pago y Pix se utilizan en las regiones aledañas a la Argentina y, el primero, también en el país. Muchos definen usar el saldo disponible en pesos y, en caso de estar en el exterior, poder visualizar el importe en moneda extranjera y su equivalente antes de confirmar (en el caso de Uruguay, se requiere tener cargada una tarjeta bancaria). La operación se acredita al instante y permite resolver compras cotidianas en comercios, ferias y servicios sin necesidad de cargar con efectivo y, en el exterior, también de cambiar divisas.
En temporada alta suelen circular advertencias sobre distintas modalidades de fraude. Existe una muy utilizada en la que el valor de la compra se modifica en la terminal de cobro previo a que se efectúe el pago, aprovechando la distracción del consumidor. Los pagos con billeteras virtuales permiten validar siempre el monto de la operación antes de confirmar la transacción, lo que reduce este tipo de riesgos.
A continuación, algunas recomendaciones simples para usar billeteras virtuales con tranquilidad durante el viaje:
- Revisar el monto de la compra previo a confirmar la operación. Al pagar con una cuenta digital, el usuario ve el importe en reales y su equivalente en pesos. Es recomendable prestar atención a que el valor sea el correcto, previo a completar el pago.
- Si se paga con “chave Pix”, ingresar manualmente los datos del comercio y revisar el monto. Se sugiere verificar que los datos del destinatario sean correctos antes de realizar la operación.
- Ignorar los pedidos de información por llamada o aplicaciones de mensajería, que suelen ser intentos de suplantación de identidad. Si intentan contactarlo desde la aplicación, se realiza a través de los canales oficiales.
- Configurar alertas en tiempo real. Activar notificaciones para cada consumo permite detectar movimientos inusuales al instante y actuar con rapidez.
- Ante cualquier movimiento inusual o situación sospechosa, debe denunciarlo a través de su cuenta digital por los canales de Ayuda.
- Mantener el teléfono protegido. Como práctica general, conviene activar las medidas de seguridad disponibles tanto en el equipo como en la cuenta digital, por ejemplo, el uso de reconocimiento facial.
- 1
“Los teléfonos plegables se volverán una tendencia generalizada en América latina”, dice HS Jo, CEO y Presidente de Samsung Latinoamérica
- 2
Los usuarios de Grok generaron tres millones de imágenes sexualizadas en X en 11 días, incluidas más de 23.000 de menores
- 3
Esta es la mejor playa de Cariló, según la IA, y no es la que creés
- 4
Así se puede crear una aplicación gratis con la nueva inteligencia artificial de Google