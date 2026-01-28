Para prevenir fraudes: los consejos para pagar de forma segura y sin riesgos desde el celular en vacaciones

Durante el período de vacaciones, el comercio entra en una etapa de auge. En estos tiempos, el uso de billeteras virtuales, dentro y fuera de la Argentina, es muy usual y eso conlleva nuevos riesgos, que el efectivo o las tarjetas bancarias no tenían. En este sentido, los usuarios de estas plataformas buscan información para familiarizarse con distintos consejos para pagar de forma segura desde el celular en las vacaciones.

6 consejos para pagar de forma segura desde el celular en vacaciones

En la Argentina y en Uruguay, Mercado Pago, lo mismo que Pix en Brasil, es una de las billeteras virtuales más utilizadas para pagar, y su uso se intensifica durante la temporada de vacaciones.

Pago con código QR de Mercado Pago Mercado Pago

En ese contexto, conocer cómo funciona el sistema y qué verificar antes de confirmar cada operación ayuda a pagar con tranquilidad y evitar el uso de efectivo durante un viaje.

Mercado Pago y Pix se utilizan en las regiones aledañas a la Argentina y, el primero, también en el país. Muchos definen usar el saldo disponible en pesos y, en caso de estar en el exterior, poder visualizar el importe en moneda extranjera y su equivalente antes de confirmar (en el caso de Uruguay, se requiere tener cargada una tarjeta bancaria). La operación se acredita al instante y permite resolver compras cotidianas en comercios, ferias y servicios sin necesidad de cargar con efectivo y, en el exterior, también de cambiar divisas.

En temporada alta suelen circular advertencias sobre distintas modalidades de fraude. Existe una muy utilizada en la que el valor de la compra se modifica en la terminal de cobro previo a que se efectúe el pago, aprovechando la distracción del consumidor. Los pagos con billeteras virtuales permiten validar siempre el monto de la operación antes de confirmar la transacción, lo que reduce este tipo de riesgos.

Cómo pagar con tranquilidad con Mercado Pago

A continuación, algunas recomendaciones simples para usar billeteras virtuales con tranquilidad durante el viaje: