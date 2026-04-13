Pasá tu CV por la IA y hacelo infalible con estos pasos

En la actualidad ya no se requiere solamente un conjunto de experiencias laborales interesantes para conseguir un trabajo. A partir de las nuevas tecnologías y la competitividad del mercado, el currículum vitae (CV) requiere una estructura mucho más medida y pensada para las nuevas tecnologías. En este sentido, es correcto pensar que el proceso de mejora sea asistido por inteligencia artificial (IA).

Pasá tu CV con la IA y hacelo infalible con estos pasos

Lo primero a hacer es consolidar el historial profesional y luego hay que enviar el CV a la IA para que pueda leerlo y sugerir mejoras para que el currículum sea infalible.

Cómo pedirle a la IA un CV infalible (Foto: FreeP¡CK)

1 La preparación de la materia prima

Se recomienda redactar una versión preliminar que trascienda la mera enumeración de tareas. Un documento eficaz debe estructurarse bajo una lógica de logros cuantificables en cada parte del historial laboral o las aptitudes.

En lugar de describir funciones genéricas, el usuario debe identificar hitos específicos, utilizando métricas, porcentajes o resultados concretos que validen su impacto en roles anteriores y la formación.

Una vez recopilada esta información en un formato de texto plano y organizado, hay que proceder a la etapa de refinamiento mediante un prompt o instrucción técnica que mejore la forma de mostrar la información y lo que se dice.

2 La estructura del prompt ideal

Para que la herramienta de inteligencia artificial realice una intervención precisa para mejorar el CV, el usuario debe proporcionar un contexto multidimensional. El comando de entrada no debe limitarse a una solicitud de “corrección”, sino que debe integrar tres pilares fundamentales:

El perfil objetivo: definir el rol exacto al que se aspira para que la IA pueda comprender la búsqueda.

definir el rol exacto al que se aspira para que la IA pueda comprender la búsqueda. El corpus de datos: incluir el contenido íntegro del CV actual.

incluir el contenido íntegro del CV actual. La descripción del puesto: adjuntar los requisitos de la vacante deseada para realizar un mapeo de palabras clave.

Cómo mejorar el CV Shutterstock - Shutterstock

3 Propuesta de instrucción técnica

Según ChatGPT, el modelo de prompt óptimo para ejecutar una mejora del CV es el siguiente:

“Actúa como un experto en adquisición de talento con 20 años de experiencia. Analiza el CV que se presenta a continuación y compáralo con la descripción de la vacante adjunta. Reescribe cada sección priorizando verbos de acción, eliminando redundancias y alineando las competencias técnicas con las necesidades del empleador. Asegúrate de que el formato sea compatible con sistemas ATS y propón una sección de ‘Resumen Profesional’ que capture la propuesta de valor única del candidato. [Insertar aquí CV y descripción del puesto]”.

Al seguir este texto, el usuario se garantiza una transformación del documento desde una lista pasiva de antecedentes hacia una herramienta de marketing personal de alto impacto, diseñada para superar los filtros iniciales de selección.

La IA puede ayudarte a conseguir trabajo

Incluso, hacer esta mejora con IA puede ayudar en la búsqueda, porque hoy en día se utilizan muchas de estas herramientas para la selección de personal: comenzar a hablar en el mismo idioma que la tecnología puede ser una herramienta eficaz.