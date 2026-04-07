Queda infalible: así podés mejorar tu CV con la IA para que supere filtros ATS y se destaque antes los reclutadores

Lo valioso de usar la inteligencia artificial para modificar el currículum vitae es usarla como un editor y que ayude a que el perfil profesional se destaque
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La inteligencia artificial (IA) es una herramienta muy útil para mejorar el CV, puesto que puede hacer que se destaque ante reclutadores y sistemas ATS. Permite personalizarlo rápidamente según la búsqueda o empresa a la que se aplica, resaltar logros y corregir formatos de manera eficiente.
Para ello, la clave no se trata solo de que la IA escriba por por la persona el currículum vitae, sino de usarla como un editor estratégico. Esto puede ayudar a que el perfil se destaque en los sistemas de selección (ATS) y ante los reclutadores.
Hay varias plataformas que pueden servir para crear un CV con ayuda de IA, como es el caso de Canva, Kickresume y Enhancv. Incluso existen algunas plataformas de inteligencia artificial que se dedican principalmente a editar currículums: Resume.io y Zety.
A continuación, algunos tips sobre cómo usar la inteligencia artificial para mejorar un CV.
Palabras claves
Se puede pegar la descripción del puesto en una IA y pedirle: “Identifica las 10 palabras clave principales y sinónimos relevantes para este rol”. Estas se pueden incluir naturalmente en habilidades, experiencia y resumen para alinearse con la búsqueda.
Verbos y logros potentes
Transformar tareas en impactos con prompts como: “Convierte estas responsabilidades en logros medibles con verbos de acción”. Ejemplos: “Gestioné equipo” → “Lideré equipo de 5, incrementando ventas 25%”.
La regla del 80/20
La IA tiende a ser excesivamente formal o a usar adjetivos vacíos (como “apasionado”, “innovador” o “motivado”). Además, algunas empresas usan algunos sistemas para identificar el uso de inteligencia artificial en los CV. Es por ello que se recomienda aplicar la regla del 80/20, por la cual se deja que haga el 80% del trabajo pesado (más que nada en la estructura del CV y el uso de keywords), pero dándole un toque personal.
Para que el CV no parezca generado por una máquina, lo mejor es eliminar el “cliché AI” y escribir cosas más directas. También se debe ajustar el tono según la cultura.
Verificación de datos
La IA a veces “alucina” e incluye fechas o nombres de herramientas que no son correctas. En ese sentido, es necesario revisar cada dato técnico minuciosamente para evitar cualquier error.
Optimización ATS
El ATS (Applicant Tracking System) es el primer filtro antes de que un CV llegue a un reclutador humano. Muchas veces, un diseño visualmente creativo en PDF es invisible para estos sistemas. Es por ello que se deben tomar algunas medidas para que el currículum sea “ATS friendly”:
- Evitar las tablas y columnas complejas: los lectores automáticos leen de izquierda a derecha. Si usas columnas, a veces mezclan el texto de la columna A con la B.
- Encabezados estándar: usar títulos claros como “Experiencia Laboral”, “Educación” y “Habilidades”. No hace falta intentar ser creativo con nombres como “Mi Camino” o “Dónde aprendí” porque el software no sabrá categorizarlos.
- Fuentes universales: usar tipografías como Arial, Calibri o Roboto. No es recomendado aplicar fuentes decorativas porque pueden romperse al ser procesadas por el sistema de la empresa.
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