Una recorrida por las diferencias y similitudes que tiene la nueva consola de videojuegos de Sony comparada con la Xbox Series X de Microsoft

Europa Press Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de junio de 2020 • 11:03

Sony ha presentado este jueves el diseño y los primeros videojuegos de su próxima generación de consolas, PlayStation 5 , un dispositivo que antes de su lanzamiento en navidades de 2020 ya cuenta como principal rival con la también nueva Xbox Series X de Microsoft .

Se trata de dos consolas con similitudes en cuanto a sus tecnologías internas aunque también diferencias , que cuentan con diseños distintos y que llegarán al mercado con catálogos diferentes de videojuegos.

DISEÑO: PS5 ARRIESGA

El diseño de la nueva PlayStation 5 permite su uso de forma vertical u horizontal

A nivel de diseño, Sony y Microsoft han optado por dos estéticas completamente diferentes para sus nuevas consolas, en el caso de PlayStation 5 más arriesgada y en el de Xbox más continuista .

Xbox Series X tendrá un diseño con formas industriales rectangulares en colores negro y verde (el clásico de Xbox) que podrá usarse tanto en vertical como en horizontal , según Microsoft . El mando, también negro , es prácticamente idéntico al de la anterior Xbox One.

Sin embargo, PlayStation cuenta con un diseño en colores blanco, negro y azul (mediante leds) y con formas curvas en los laterales , así como un soporte negro que también sirve como base de carga de los mandos. Cuenta con dos versiones con diseño idéntico, pero una sin ranura para juegos físicos.

Sony ha explicado que su objetivo era "ofrecer una consola innovadora, llamativa y diferente a las generaciones anteriores de PlayStation".

El diseño de Sony también arriesga en el nuevo mando DualSense , que cambia complemente el diseño respecto a los anteriores DualShock . Este control cuenta con los colores negro, blanco y azul, como la consola, y con una forma más ergonómica y curva, similar al de Xbox. Añade también controles hápticos a los gatillos.

ESPECIFICACIONES: GPU CONTRA SSD

Microsoft apostó a un diseño que sigue la línea de los anteriores modelos

A nivel técnico, ambas consolas comparten muchas de sus características internas. Ambas cuentan con la nueva arquitectura gráfica RDNA2 , desarrollada por AMD , así como soporte para trazado de rayos para una iluminación más realista, memoria RAM GDRR6 , almacenamiento en estado sólido SSD y funciones para retomar la partida de forma rápida.

A nivel técnico, PS5 hace uso de un almacenamiento SSD cien veces más rápido que el de PS4, que permite un ancho de banda de 5GB por segundo y un tiempo de carga de 2GB en 0,27 segundos. Esta tecnología eliminará las actualizaciones como suceden hasta ahora.

La consola de Sony hará uso de una unidad gráfica con 10,3 teraflops de potencia . También tendrá 16GB de RAM GDDR6, un sistema de sonido personalizado tridimensional Tempest 3D.

Por su parte, Xbox Series X contará con un procesador Zen2 de ocho núcleos (cuatro veces más potente que Xbox One) y una unidad gráfica con 12 teraflops de potencia , superando así en este aspecto a la consola de Sony.

La nueva generación de Microsoft cuenta con tecnologías de imagen como tasa de sombreado variable, resolución máxima de 4K y 60 fotogramas por segundo (fps) y soporte para tasas de hasta 120 fps.

VIDEOJUEGOS: RETROCOMPATIBILIDAD DE XBOX

Presentación oficial de Xbox Series X 01:53

Video

Por último, a nivel de videojuegos, Xbox ya ha anunciado 15 nuevos videojuegos de sus estudios propios que llegarán con el lanzamiento de su nueva consola Series X, entre ellos Halo Infinite, la saga Forza y Senua Hellblade II.

A estos títulos se añaden otros videojuegos de estudios externos como son los nuevos Assassin's Creed: Valhalla, Dirt 5 y Yakuza: Like a Dragon.

Además, Xbox Series X permitirá unificar los juegos para ambas plataformas mediante 'smart delivery', de forma que quienes compren un juego de Xbox One con esta función podrán usarlo en su versión mejorada para Xbox Series X sin tener que pagar más.

No obstante, la mayor novedad que incorpora la consola de Microsoft es la retrocompatibilidad con videojuegos de todas las cuatro generaciones anteriores de Xbox , lo que permitirán jugar a "miles de juegos" desde el momento del lanzamiento.

NUEVOS VIDEOJUEGOS PARA PS5

Los dos modelos disponibles de la nueva PlayStation 5 03:11

Video

En cuanto a PlayStation 5 , Sony ha hecho una apuesta por contar con grandes lanzamientos de nuevos videojuegos para su próxima consola, en especial de parte de sus desarrolladoras propias PlayStation Studios.

Así, se han anunciado más de 20 nuevos juegos para la nueva PS5, desde nuevos indies como Oddworld: Soulstorm, Stray y Little Devil Inside hasta adaptaciones mejoradas de juegos de la anterior generación como GTA V.

A nivel de retrocompatibilidad con generaciones anteriores, Sony ha confirmado que su nueva consola tendrá solo soporte para los videojuegos de su predecesora, PlayStation 4 , pero no así para las generaciones anteriores.

Sin embargo, los verdaderos protagonistas del catálogo inicial de PS5 serán nuevas entregas de franquicias consagradas como son Horizon Zero Dawn II: Forbidden West, Resident Evil VII: Village, Gran Turismo 7, Spider-Man Miles Morales, Hitman III y Ratchet and Clank: Rift Apart.