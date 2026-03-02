Amazon Web Services confirma problemas en los centros de datos de Baréin y EAU tras los ataques de Irán

Un centro de datos de Amazon Web Services (AWS) en los Emiratos Árabes Unidos sufrió una interrupción de su servicio este domingo luego de que “objetos” impactaran contra las instalaciones y provocaran un incendio, según informó la compañía. El hecho ocurrió a las 4.30 y fue rápidamente notificado al Departamento de Bomberos, que se encargó de cortar la electricidad del edificio.

Amazon Web Services comunicó que “se necesitarán varias horas para restablecer la conectividad en la zona afectada” y que otras zonas en los Emiratos Árabes Unidos están operando normalmente.

“Esperamos que la recuperación tome al menos un día, ya que requiere la reparación de las instalaciones, los sistemas de refrigeración y energía, la coordinación con las autoridades locales y una evaluación cuidadosa para garantizar la seguridad de nuestros operadores”, agregaron.

they lost a second availability zone and now Amazon S3 is failing https://t.co/qPvyYZ2aoK pic.twitter.com/HjJK90ArIl — Jean P.D. Meijer ― 🇪🇺 eu/acc (@initjean) March 2, 2026

El incidente se da luego de los recientes ataques entre Estados Unidos e Irán, que afectaron a aeropuertos, puertos y zonas residenciales de todo el país. En este sentido, Amazon Web Services no negó ni confirmó que el incendio estuviera relacionado con el conflicto, de acuerdo a un artículo de Reuters.

Sin embargo, en caso de confirmarse, se trataría de la primera vez que el centro de datos de una importante empresa tecnológica estadounidense queda fuera de servicio por una acción militar.

“En conflictos anteriores, adversarios regionales como Irán y sus aliados atacaron oleoductos, refinerías y campos petroleros en estados socios del Golfo. En la era de la computación, estos actores también podrían atacar centros de datos, infraestructura energética que respalda la capacidad de cómputo y puntos críticos de la red de fibra óptica”, señaló la semana pasada el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, con sede en Washington.

Un punto estratégico

En los últimos años, las grandes empresas tecnológicas de Estados Unidos posicionaron a los Emiratos Árabes Unidos como un centro regional para la computación de inteligencia artificial (IA), necesaria para impulsar aplicaciones como ChatGPT. De hecho, Microsoft anunció en noviembre que aumentará su inversión en dicho país a US$15.000 millones para finales de 2029 y que utilizará chips Nvidia para sus centros de datos.

Por su parte, Amazon Web Services aumentó un 20% sus ventas -US$128.700 millones- en 2025 gracias a su expansión de servicios cloud y tecnologías potenciadas con IA.

Con información de Reuters