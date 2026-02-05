Al borde del centenar: Sony lleva vendidas 92,2 millones de PlayStation 5 desde 2020

Sony ha publicado su informe de resultados de 2025, en el que revela que se han vendido 92,2 millones de PlayStation 5 en todo el mundo, pero también que la consola ha experimentado un descenso en las ventas durante el periodo navideño en comparación con el año anterior.

La compañía vendió 8 millones de PS5 durante su tercer trimestre, 1,5 millones menos que en el mismo periodo de 2024, lo que supone una diferencia del 16 por ciento.

No obstante, las ventas de software (videojuegos) sí han mejorado durante esta etapa del año respecto al año anterior, llegando a los 97,2 millones de unidades (sumando títulos para PS5 y PS4) frente a los 95,9 millones de unidades de 2024, con un fuerte impulso de las ventas en formato digital, que alcanzan al 76 por ciento, un 2 por ciento más.

El ritmo de ventas de la PlayStation 5 es muy similar al de la PlayStation 4 Videogameschronicle.com

Además, Sony ha destacado en su informe el hecho de alcanzar los 132 millones de usuarios activos en PlayStation Network durante 2025, 3 millones más que en 2024.

Por último, Sony ha superado también las expectativas de los analistas con una mejora del 22 por ciento de sus beneficios, lo que eleva la perspectiva de la compañía para este 2026, según ha avanzado Bloomberg.

“Dado que el precio de las acciones ha seguido bajando debido a la preocupación por el aumento de los costos, impulsado por el aumento de los precios de la DRAM y otros componentes, los resultados probablemente sorprendieron positivamente al mercado”, ha afirmado el analista de Toyo Securities Hideki Yasuda.