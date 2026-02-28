Cómo convertir cualquier palabra en sticker en WhatsApp en pocos segundos

WhatsApp dio un nuevo paso en su estrategia por centralizar la creatividad dentro de su propia interfaz, ya que en su última actualización, la aplicación de mensajería más utilizada del mundo incorporó una herramienta que permite a los usuarios convertir palabras o frases cortas en stickers de forma instantánea, lo que elimina la necesidad histórica de descargar editores externos.

Esta función busca dinamizar las conversaciones y competir con plataformas como Telegram e iMessage, que ya ofrecen opciones avanzadas de personalización. Según se detalló, el sistema detecta el texto ingresado y ofrece distintas variantes visuales —con diversos colores, tipografías y fondos— para que el usuario pueda enviarlas como una pieza gráfica única.

Si bien la función de stickers de texto fue bien recibida por su agilidad, algunos sectores de la comunidad tecnológica advierten sobre la invasividad de las sugerencias automáticas. En ciertas versiones, el botón de envío tradicional de emoji cambia automáticamente al de stickers al detectar palabras clave, lo que generó críticas por posibles envíos accidentales.

Sin embargo, la tendencia es clara: Meta busca que la comunicación sea cada vez más visual y que dependa menos de herramientas externas, con el objetivo de consolidar definitivamente a WhatsApp como un ecosistema de diseño y productividad integral.

Guía paso a paso: cómo crear un sticker de texto

El proceso está integrado directamente en la ventana de chat, lo que reduce los tiempos de creación a apenas unos segundos:

Ingresar al chat : abrir cualquier conversación, ya sea individual o grupal.

: abrir cualquier conversación, ya sea individual o grupal. Acceder al panel : seleccionar el ícono de stickers ubicado junto al campo de escritura.

: seleccionar el ícono de stickers ubicado junto al campo de escritura. Iniciar la creación : pulsar el botón “Crear” o el ícono de la lupa (depende del sistema operativo).

: pulsar el botón “Crear” o el ícono de la lupa (depende del sistema operativo). Escribir el contenido : ingresar la palabra o frase deseada. El sistema desplegará automáticamente opciones de diseño.

: ingresar la palabra o frase deseada. El sistema desplegará automáticamente opciones de diseño. Enviar y guardar: una vez seleccionado el estilo preferido, el sticker se envía al chat. Para conservarlo, basta con pulsar sobre él y seleccionar “Añadir a favoritos”.

WhatsApp mostró el paso a paso para utilizar la herramienta

Es importante señalar que esta herramienta específica se limita a carteles de texto. Para aquellos usuarios que busquen crear stickers con imágenes o figuras complejas, la plataforma ofrece la alternativa de utilizar Meta AI. En ese caso, el usuario debe solicitar a la inteligencia artificial que genere una imagen específica y luego utilizar la función de recorte nativa de la aplicación.

Más allá de los stickers: las nuevas funciones de 2026

La actualización no solo se centró en la estética de los chats, sino también en la seguridad y la gestión de grandes comunidades. Entre las novedades más destacadas se encuentran: