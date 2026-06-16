Por qué India ordenó la prohibición temporal de Telegram

Ante la preocupación de que estafadores estén usando Telegram para el examen de ingreso a Medicina, India emitió una orden para bloquear la red de mensajería.

Vale aclarar que la decisión -anunciada el martes por la Agencia Nacional de Pruebas de la India, que administra el Examen Nacional de Admisión (NEET (UG))- no es una medida permanente, sino temporal. Tal como informó Tech Crunch, la agencia indicó que las restricciones tienen como objetivo evitar que redes de fraude utilicen Telegram para vender exámenes falsos y difundir información errónea antes de la repetición de la evaluación el 21 de junio.

Aunque será por un tiempo definido y el objetivo está estrictamente vinculado a los más de 2,2 millones de indios que realizaron el examen de ingreso anual para estudiar medicina el mes pasado, la prohibición tiene alcance nacional hasta el 22 de junio, un día después de la fecha de la evaluación.

Telegram estará prohibida hasta el 22 de junio en la India Shutterstock

La medida -emitida en virtud del artículo 69A de la Ley de Tecnologías de la Información de la India- también incluye la desactivación de la función de edición de mensajes (conservando la marca de tiempo original) hasta el 30 de junio, ya que señalan que esa prestación se ha utilizado para falsificar pruebas de filtraciones de exámenes una vez ya realizados.

“Ambas medidas se han tomado en aras del orden público, en respuesta al uso organizado de la plataforma por parte de redes de fraude para estafar a los candidatos que se presentan al examen de repetición NEET (UG) 2026”, aseguró la Agencia Nacional de Pruebas de la India.

El examen se repetirá, luego de que saliera a la luz una filtración de estos el mes pasado, que terminó en una investigación federal y en una reevaluación profunda de cómo se están diseñando, gestionando y protegiendo dichas pruebas.

La medida ha despertado críticas por parte de los usuarios defensores de los derechos digitales. Entre ellos, la organización Internet Freedom Foundation, que señaló que constituyen una respuesta “desproporcionada” al fraude cometido. Además, los estudiantes que han invertido tiempo y grandes sumas de dinero en su preparación se mostraron indignados e incluso algunos pidieron la dimisión del ministro de Educación, Dharmendra Pradhanm, y amenazaron con manifestaciones.

Más de 2,2 millones de indios habían realizado el examen de ingreso anual para estudiar medicina el mes pasado Freepik

Por su parte, Pradhanm declaró en un comunicado al Financial Times a principios de este mes que “garantizar un sistema de exámenes transparente, creíble y seguro sigue siendo nuestro compromiso inquebrantable con los estudiantes y su futuro”.

Vale aclarar que grupos de inteligencia estiman que India es el mayor mercado de Telegram en cuanto a descargas, por lo que el bloqueo desafiará a la compañía para ajustar el negocio. Ahora bien, al momento en que Tech Crunch publicó la nota, Telegram seguía estando accesible en la India y sus mensajes parecían funcionar con normalidad.