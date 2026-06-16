Líderes de grandes empresas piden a Trump levantar las restricciones que puso sobre Anthropic

Los líderes de ciberseguridad de grandes empresas de Estados Unidos, entre ellas Nvidia y Adobe, pidieron al Gobierno del presidente Donald Trump que levante las restricciones impuestas a los modelos de IA más potentes de Anthropic, alegando que obstaculizan los esfuerzos para prevenir la propagación de ataques digitales.

La carta se conoce tras la decisión tomada el viernes por Washington de ordenar a Anthropic que suspenda el acceso a sus modelos Fable 5 y Mythos 5 para cualquier ciudadano extranjero por motivos de seguridad nacional.

Tras haber advertido previamente sobre las capacidades de piratería de su modelo Mythos y haber impedido su lanzamiento generalizado para evitar posibles daños, Anthropic lanzó la semana pasada una versión pública llamada Fable con lo que describió como medidas de seguridad cibernética.

Dario Amodei, CEO y cofundador de la empresa Anthropic, asiste a la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza Markus Schreiber - AP

Las restricciones que Washington ha impuesto ahora a la tecnología limitarán la capacidad del sector de la ciberseguridad para detectar y corregir fallos de software en un momento en que otras herramientas de IA están facilitando a los piratas informáticos el aprovechamiento de vulnerabilidades, según una carta firmada el domingo por más de 50 líderes del sector de la seguridad.

La carta dice que los modelos de Anthropic no eran los únicos capaces de detectar fallos de seguridad y convertir las vulnerabilidades en armas, ya que modelos rivales, incluido el chino Kimi 2.7, ofrecían capacidades similares.

“Mythos es casi con toda seguridad el mejor modelo actual para detectar errores de seguridad y de códigos, pero supone un avance incremental respecto a otros modelos que ya están disponibles”, dijo en una entrevista Joshua Saxe, director técnico de la empresa de seguridad en IA Abundant Security y firmante de la carta.

La delicada situación de Anthropic en seguridad nacional

El personal directivo de Anthropic tiene previsto reunirse con funcionarios del Gobierno en el Departamento de Comercio de Estados Unidos en Washington, según informó a Reuters un funcionario de la Administración Trump.

Anthropic ha señalado que el Gobierno cree que existe una forma de eludir o “liberar” una medida de seguridad que impide que Fable se utilice para identificar vulnerabilidades de software. Ha argumentado que una posible vía de elusión limitada no debería ser motivo para cortar el acceso a un modelo utilizado por cientos de millones de personas.

Anthropic ya se había alejado del gobierno de Estados Unidos al negarse a utilizar su tencología para armas autónomas GETTY IMAGES

La carta se hacía eco de este argumento, señalando que Anthropic ya ha implementado protecciones sólidas y que retirar las capacidades podría resultar “peligroso”, ya que los modelos de código abierto de China están a solo unos meses de los mejores modelos estadounidenses y es probable que Pekín tenga acceso a capacidades que van más allá de lo que se conoce públicamente.

Cualquier regulación debe basarse en pruebas, estar claramente definida y aplicarse de manera coherente y “en este caso no se ha seguido ninguna de esas normas”, afirmó Alex Stamos, otro de los firmantes que ocupa el cargo de director de producto en Corridor.

“Se trata de una reacción exagerada por parte del Gobierno”, afirmó, añadiendo que, según sus conversaciones con las partes implicadas, existía una disputa entre Anthropic y la tercera parte que señaló el problema sobre la gravedad de los hallazgos.

La empresa de ciberseguridad CrowdStrike afirmó la semana pasada que piratas informáticos vinculados a China representaron la mayor amenaza de espionaje para las empresas tecnológicas durante el último año.

La empresa de IA, valorada en US$965.000 millones y que se prepara para salir a bolsa, ya se ha enfrentado anteriormente al Gobierno de Estados Unidos por el acceso a sus modelos y su impacto en la seguridad nacional.

A principios de este año, la administración Trump ordenó a las agencias estadounidenses que dejaran de trabajar con Anthropic y la declaró un riesgo de suministro debido a su resistencia a permitir que su tecnología se utilizara para la vigilancia masiva y las armas autónomas.