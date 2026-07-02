Presentaron un robot humanoide realista para combatir la soledad en el hogar

El Uworld U1 es un robot hogareño presentado en China como acompañante de los 90 millones de adultos que viven solos en ese país

El futuro que imaginamos en las películas de ciencia ficción finalmente aterrizó, y lo hizo desde Shenzhen, China. La empresa UBTECH Robotics presentó oficialmente al Uworld U1, el primer robot humanoide de tamaño real y apariencia realista diseñado para la producción en masa. A diferencia de los modelos industriales que vemos en las fábricas, el U1 no llega para limpiar tu casa ni para cocinar, sino para algo mucho más complejo: combatir la soledad.

Un diseño que desafía el “valle inquietante”

TOPSHOT - A woman touches the face of a humanoid robot during the launch of the U1 humanoid robot produced by UWORLD, a brand under UBTECH Robotics, in Shenzhen, China's Guangdong province on June 30, 2026. Silicone skin, soothing voice: Chinese company UBTech unveiled unprecedented hyper-realistic human-looking androids equipped with artificial intelligence (AI) and presented as anti-loneliness remedies. (Photo by ADEK BERRY / AFP) ADEK BERRY - AFP

El U1 impresiona por su realismo. Está equipado con piel de silicona, cabello real y facciones muy expresivas. La serie ofrece versiones tanto masculinas como femeninas: el modelo de hombre mide 1,83 metros y pesa 42 kg, mientras que el de mujer alcanza los 1,68 metros con un peso de 35,2 kg.

Lo que realmente separa al U1 de otros robots es su movilidad. Posee 88 grados de libertad, lo que le permite replicar hasta el 90% de los movimientos humanos fundamentales. Gracias a una columna cervical biomimética de doble pivote, el robot mueve la cabeza, los ojos y la boca con gran naturalidad, logrando una sincronización entre el habla y los labios de apenas 20 milisegundos.

Ubitech apuesta por superar el “valle inquietante” (uncanny valley, en inglés), ese espacio donde los robots que son muy realistas (pero no tanto) nos generan rechazo.

Inteligencia emocional y privacidad

La verdadera magia ocurre en su “cerebro”. El U1 utiliza un modelo de lenguaje extenso (LLM) diseñado específicamente para el acompañamiento emocional a largo plazo. Este sistema identifica más de 20 estados emocionales con una precisión superior al 90%, lo que le permite detectar si el usuario está cansado, ansioso o triste y responder con mensajes de apoyo personalizados.

En un mundo preocupado por la seguridad de los datos, UBTECH implementó el Agent Memory OS. Este sistema operativo permite que el robot aprenda hábitos y preferencias, pero almacena la información de forma local y cifrada. La empresa asegura que los datos personales no entrenan modelos de IA externos, priorizando la privacidad del usuario en el entorno doméstico.

Un mercado millonario para corazones solitarios

El lanzamiento del U1 apunta a un problema social creciente en China, donde viven unos 90 millones de adultos solos y 118 millones de ancianos con el “nido vacío”. Aunque el U1 tiene limitaciones (su batería dura entre 2 y 4 horas y no puede subir escaleras, por ejemplo). el éxito parece estar asegurado: tras el debut ya suma pedidos por más de 13.000 unidades.

Los precios varían según la complejidad del modelo. La versión básica, el U1 Lite, arranca en los 119.800 yuanes (aproximadamente 12.000 dólares), mientras que el modelo de lujo, el U1 Ultra, puede llegar a los 145.000 dólares.

Sin embargo, el anuncio más controversial es la “Iniciativa de Acompañamiento Humano-Robot”. UBTECH planea donar 100 unidades que utilizarán reconstrucción facial 3D y replicación de voz para recrear a personas específicas. Esto abre la puerta a tener en casa una versión robótica de un familiar ausente o fallecido, una propuesta que muchos analistas comparan con Be Right Back, un episodio de la serie Black Mirror.