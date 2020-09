Probamos el kit gamer de Primus: teclado mecánico, mouse y headset

El teclado mecánico Ballista 200 S de Primus

4 de septiembre de 2020

Cuando adquirimos una nueva PC los periféricos que acompañan al gabinete y al monitor no siempre son de buena calidad: teclados, mouse y parlantes dejan mucho que desear en la mayoría de los casos. En la configuración, tanto las casas de computación como las tiendas en Mercado Libre, tienden a relegar este tema a algo secundario, y suelen apelar a productos de marcas genéricas. Pero cambiar estos componentes es una cuestión que no resiste ningún análisis: siempre prioricé la comodidad a la hora de trabajar, tomando la adquisición de un teclado, por ejemplo, como una inversión y no como un gasto.

La misma situación se aplica para quienes quieran disfrutar de sus juegos de una manera más placentera logrando, además, gozar de una mayor precisión con un teclado y mouse especialmente diseñado para este mercado; y disponer de una buena calidad de sonido con accesorios que estén a la altura de las circunstancias.

Dicho esto, en LA NACION probamos un kit gamer optando por diferentes periféricos de la marca Primus: teclado, mouse y headset y ya les contamos sobre su desempeño, como ya hicimos con un micrófono de HyperX o una notebook gamer de ROG, entre otros dispositivos.

Teclado mecánico Ballista 200S

Trabajar o jugar con un teclado mecánico resulta sumamente cómodo. En la era de los teclados de bajo perfil, al optar por uno mecánico, lo primero que se viene a la mente es "¿por qué tardé tanto en adquirir uno?".

El Ballista 200 S viene a competir con Razer, Logitech y otras marcas, y lo hace en base a la calidad. Está construido en aluminio y tiene un sistema de retroiluminación RGB que puede ser configurado desde su aplicación: las luces se pueden configurar a gusto, tanto en colores como en intensidad.

De color negro, en la caja encontramos un juego extra de las teclas Q, W, E, R, A, S, D y F de color violeta; además de una pieza para poder extraer las teclas. Además se incluye una base para apoyar las muñecas y jugar de manera mas relajada.

El teclado Ballista 200S tiene un precio oficial de 8999 pesos.

El mouse Gladius 1600P de de Primus

Mouse Gladius 1600P

El otro periférico que probamos es este mouse profesional, que resulta una buena opción tanto para los jugadores ocasionales como para los profesionales.

Al igual que el teclado, el Gladius 1600P permite cambiar su aspecto mediante luces incorporadas al mouse. La luz violeta que viene por defecto sigue todo el borde del mouse con una delgada línea, ilumina la rueda de scroll y también el logo de Primus.

En la parte de abajo y con un medio giro, podremos abrir una tapa redonda para extraer una serie de pesas que harán que el mouse se desplace mas lento o mas rápido, adaptándose a cada usuario. Además de los tradicionales, el Gladius 1600P tres botones extras totalmente configurables.

Tiene un precio de 3999 pesos.

El headset Arcus 250 S de Primus

Headset Arcus 250S

El Arcus 250S se ofrece como solución a otro requisito casi indispensable para cualquier gamer: auriculares con micrófono. Se trata de un auricular tipo vincha de muy buena construcción en el que se destaca el color violeta que adopta la marca; el mismo se combina con plásticos que simulan un detalle en cromado.

Con almohadillas bien acolchadas, se pueden pasar horas jugando sin que resulte molesto en las orejas. El auricular se complementa con un micrófono flexible que, cuando no se usa, se puede colocar de forma vertical para que no moleste. En su cable (que como al igual que en el teclado y mouse es de cordón violeta) se encuentra una base de control para bajar el volumen y anular o habilitar el micrófono mediante una perilla.

El packaging incluye, además, un switch USB con dos puertos extras y entradas para micrófono y dos auriculares. El headset tiene un valor de 10.999 pesos.