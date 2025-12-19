IOL Inversiones celebra 25 años y supera los 2 millones de inversores en un mercado cada vez más digitalizado

En un contexto en el que los argentinos buscan proteger sus ahorros, dolarizar carteras y ampliar sus alternativas de inversión, IOL invertironline —uno de los brókers más tradicionales y a la vez más tecnológicos del país— celebra su 25º aniversario con un nuevo hito: superó los 2 millones de usuarios entre su plataforma web y su aplicación móvil IOL Inversiones.

Fundada en el año 2000, en un mercado de capitales que por entonces era casi exclusivamente presencial, la compañía se propuso democratizar el acceso a las inversiones mediante una operatoria 100% digital. Dos décadas y media después, ese objetivo se consolidó en un ecosistema financiero mucho más sofisticado, con fuerte crecimiento del trading online, mayor interés por los CEDEARs y una oferta más amplia de instrumentos para perfiles diversos.

“Cumplir 25 años con más de 2 millones de inversores es un hito que refleja un recorrido sostenido y, sobre todo, la confianza que millones de personas depositan en nuestra plataforma para invertir de forma simple, segura y 100% digital”, afirmó Diego Pizzulli, CEO de IOL. “Este logro nos inspira a seguir evolucionando, siempre con el usuario en el centro y con el compromiso de ofrecer herramientas claras, accesibles y confiables”, agregó.

Diego Pizzulli, CEO de IOL Inversiones.

La compañía lanzó en los últimos años IOL Inversiones, una app renovada que concentra la operatoria en instrumentos del mercado de capitales —acciones, CEDEARs, bonos, fondos comunes de inversión, dólar MEP y obligaciones negociables, entre otros— con una experiencia más intuitiva y accesible. Además, a través de alianzas estratégicas, la plataforma permite acceder a productos fuera del mercado regulado, como criptoactivos o plazos fijos en dólares, ampliando las opciones de diversificación.

Aunque la oferta es amplia, la firma sostiene que el asesoramiento es un diferencial clave: el equipo de Estrategias de Inversión acompaña a los usuarios con información y recomendaciones para que puedan tomar decisiones aun sin ser expertos.

Convertida ya en una de las fintech más emblemáticas de la Argentina, IOL invertironline forma parte del Grupo Supervielle desde 2018 —holding financiero que cotiza en la Bolsa de Nueva York— y es socio fundador de la Cámara Fintech Argentina. El aniversario encuentra a la empresa en un momento de expansión y consolidación, en un sector en el que la innovación tecnológica y la experiencia de usuario se volvieron factores decisivos para competir.

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.