Probamos un kit de auriculares, teclado y micrófono gamer de Soul para jugadores exigentes

Un dato que sirve como introducción a esta nota: tan solo en la Argentina hay más de 19 millones de jugadores, casi un 50% de la población, según datos de la Asociación de Deportes Electrónicos y Electromecánicos Argentina.

Si bien una buena más que importante de ese porcentaje representa a los usuarios que juegan con sus teléfonos celulares, el mercado de computadoras gamers (ya sean de escritorio o portátiles) viene creciendo, transformándose, en los últimos años, en un nicho en sí mismo.

Es por eso por lo que el surgimiento de nuevas marcas de accesorios no es una sorpresa. Una de esas marcas es Soul, una empresa recién aterrizada en el mercado argentino. De dicha firma, armamos un kit con sus mejores productos y los pusimos a prueba.

Auriculares Nemesis Sound XH 200

El tope de gama de la marca son los Nemesis Sound XH 200. En uno de sus laterales aclara que están preparados para ser usados tanto en computadoras como en tabletas, celulares y Playstation 4. Esto es así porque cuenta con el clásico conector de 3,5 mm y, además, un conector USB-A.

Unos auriculares Nemesis Sound XH 200 de Soul

Una vez que entramos en contacto con los Nemesis, observamos algunos detalles interesantes en su construcción. Como primera medida se reemplaza el clásico cable para conectar el auricular por un cordón de buena calidad y de extensa longitud (2 metros), por lo que podemos tener la consola retirada sin tener problemas al conectar los cascos a la entrada USB frontal. En el medio del cable encontraremos la clásica rueda para subir y bajar el volumen, y una tecla para mutear el micrófono (que viene incluido en forma de patilla). Al lado del conector USB, se ubica el conector de 3,5 mm para conectar el auricular al smartphone. Un agregado que no hubiese venido mal en el combo es un adaptador de USB-A a USB-C, para aprovechar los Nemesis y usarlos en los nuevos celulares que solo tienen puerto USB-C para conectar auriculares.

Salvo algunos detalles en aluminio, se destacan los materiales de plástico, aunque estos son de buena calidad. Al conectar los Nemesis a la PC, se iluminan las luces RGB ubicadas en los laterales de los cascos destacando, además, la marca Soul en cada lateral; un detalle que le da un toque gamer al producto.

Por último, la calidad de sonido es buena, pero lo que sobresale es el confort ofrecido por las almohadillas de ecocuero. Pasamos algunas horas jugando al The Last of Us 2 en Playstation 4 y al tratarse de un producto liviano y cómodo, pudimos jugar sin problemas por un rato largo sin tener que quitarnos los auriculares.

Los Nemesis Sound XH 200 tienen un precio local de 5999 pesos.

Teclado Rainbow XK 1000

Presentado en una robusta caja, el teclado que probamos es el tope de gama de la marca: el Rainbow XK 1000. Al desembalarlo, nos encontramos con un teclado voluminoso, de buen peso y totalmente construido en plástico de buena calidad. Claro que se trata de un teclado mecánico, como es costumbre de ver en este rubro dedicado a los gamers y a los deportes electrónicos.

El teclado mecánico Rainbow XK 1000 de Soul

El Rainbow fue detectado inmediatamente por Windows 10 sin necesidad de instalar ningún software adicional. Un distintivo de estos teclados es su retroiluminación. En este caso no se debe instalar ningún programa para controlar este apartado, basta con solo tocar las teclas FN + F9 para alternar entre los 14 modos diferentes de luces. Algunas son muy interesantes para jugar, pero algo intrusivas para trabajar, por lo que elegimos una combinación más discreta para poder mantener la concentración a la hora de escribir este artículo. Dicho esto, las teclas respondieron muy bien y brindaron una sensación de escritura muy placentera; lo mismo a la hora de jugar. Utilizando el servicio Game Pass de Microsoft, echamos mano al Ori and The Blind Forest en Windows 10 en nuestra Asus Zenbook Flip S y la experiencia de uso fue fantástica.

El teclado cuenta, además, con otros puntos para destacar: teclas multimedia en la parte superior, que permiten controlar la reproducción; incluso cuenta con una rueda para subir y bajar el volumen; y una base extensible para apoyar el celular tanto en forma horizontal como vertical.

El teclado Rainbow XK 1000 tiene un valor local de 19.990 pesos.

Mouse XM 1100 y mousepad

Para completar el kit pusimos a prueba el mouse XM 1100 pensado para jugadores exigentes. Decimos esto no solo por su alta precisión de 12000 DPI, sino también por su alta posibilidad de personalización. El XM 1100 incluye 3 paneles alternativos e intercambiables según las necesidades de cada jugador. Para trabajar, podemos colocarle el panel ciego que no incluye ningún botón en el lateral. Si buscamos algo intermedio, lo ideal es recurrir al panel que viene con tres botones extras. Sin embargo, si queremos sacar provecho de todo lo que tiene para ofrecer el XM 1100, no dudaremos ni un segundo e instalaremos el panel que incluye nueve botones configurables.

El mouse XM 1100 de Soul tiene un panel con botones programables; se puede cambiar el número o sacarlos todos para tener un diseño convencional

Estos paneles laterales resultan fáciles de desmontar y cambiar. También de configurar, a través del software que hay que descargar desde la página de la empresa. Con el programa instalado, podremos, además, configurar las luces que se proyectarán en nuestro mouse.

El panel de nueve botones adicionales no solo fue un excelente compañero de aventuras en videojuegos, sino también a la hora de navegar en internet; con ellos podemos ir hacia adelante, atrás, hacer scroll, ir al principio o al final de la página. Dicho esto, puede convertirse en una buena herramienta de productividad.

Un compañero inseparable del XM 1100 es el mousepad RGB de la marca que, con solo enchufarlo a un puerto USB, proyectará luces desde sus bordes, acordes a todo el setup Soul que acabamos de montar.

El mouse XM 1100 tiene un precio de 9290 pesos, mientras que el mousepad RGB se consigue por 3990 pesos.