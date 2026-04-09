Probamos un proyector Epson Lifestudio con resolución 4K

En los últimos años se hizo relativamente popular el uso de un proyector como alternativa a un televisor convencional entre aquellos que no quieren tener un rectángulo negro todo el día visible en una pared (y más allá de opciones como el Frame de Samsung o el salvapantallas de Android, que transforman a la tele en un cuadro que actualiza lo que muestra día a día).

Pero hasta ahora eran raros -o muy caros- los proyectores capaces de mostrar una imagen 4K; la mayoría frena en una resolución FullHD. Epson viene a cambiar esto en el mercado local con su recién lanzada (en el país) familia Lifestudio, que se puede conseguir por entre 1,1 y 1,3 millones de pesos, y que tiene opciones 4K y Full HD. Como referencia, un proyector ViewSonic LX60HD tiene un precio de 850.000 pesos; el Freestyle 2da Gen de Samsung tiene un precio de 1,6 millones. Ambos son Full HD; obviamente, hay alternativas más económicas (un Yaber L1 con resolución 720p a 260.000 pesos, por ejemplo), pero no son 4K o no incluyen las prestaciones de este modelo.

Estuve probando este proyector LED, que logra un brillo de 700 lúmenes en blanco y en color, con una carcasa bastante compacta, en un formato que, según la compañía, le permite proyectar una imagen de hasta 150 pulgadas.

El proyector Epson Lifestudio admite contenido 4K, se pueden instalar algunos juegos de Android, correr servicios de streaming de videojuegos tipo Xbox Game Pass o conectarse a una consola

El proyector es fácil de instalar: el cable de la energía y a otra cosa. Tiene un control remoto para configurarlo, conectarlo al Wi-Fi hogareño y manejar el Google TV integrado, lo que permite instalar múltiples apps de streaming, e incluso algunos juegos de Android. Epson tuvo la delicadeza de incluir un procesador medianamente potente, así que toda la navegación dentro de la interfaz del proyector, la carga de apps y demás es muy ágil.

La imagen de este proyector me pareció excelente; usa un emisor 3LCD (con tres LEDs independientes para separar la luz en colores rojo, verde y azul, lo que permite generar imágenes más nítidas con tonos más precisos) e incorpora bastante sofisticación en la calibración de la imagen. Lo más útil es el reencuadrado automático, que permite poner el proyector en escorzo (descentrado respecto de la superficie donde se proyectará la imagen) y aun así ver el video rectangular. Incluso puede detectar obstáculos para correr la imagen y lograr que se vea completa, aunque obviamente esto tiene sus limitaciones.

El otro apartado donde el Lifestudio de Epson deja una muy buena impresión es con el sonido, cortesía de los parlantes integrados, calibrados por Bose. Obviamente, se puede vincular a una barra de sonido o parlantes Bluetooth; de igual forma, el equipo está pensado para el streaming, pero es posible conectar una fuente de video local vía el puerto HDMI de entrada para enchufar una consola, una notebook, etcétera, y ampliar las opciones de lo que puede proyectar como alternativa a un televisor.