Reportaron fallas en WhatsApp y estallaron los memes en las redes sociales

En la actualidad, WhatsApp se encuentra entre las aplicaciones más utilizadas de Latinoamérica y, cada vez que presenta fallas o que su servicio se ve limitado, es cuestión de tiempo que el resto de las redes sociales se vea invadida con quejas, críticas y preocupación de parte de miles de usuarios. La tarde del 16 de junio no fue la excepción y, apenas la plataforma dejó de enviar archivos multimedia y notas de voz, se volvió tendencia en Twitter a medida que comenzaban a aparecer los memes. Menos de una hora después de la caída, el servicio se normalizó.

Treinta minutos pasadas las 16 horas del 16 de junio, WhatsApp comenzó a presentar fallas y, cuando los usuarios acudieron a alternativas como Twitter o Instagram para informarse sobre lo sucedido, se encontraron con que los desperfectos se replicaron también en dichas aplicaciones.

La caída no solo impactó a la Argentina, sino que personas de Brasil, México y Chile, entre otros, también se vieron afectados. Esto demuestra que no es una cuestión regional, sino que se trata de la misma aplicación. Por el momento, desde la empresa no hicieron eco de los reclamos ni brindaron explicaciones sobre el origen de la falla.

Ante este tipo de situaciones, los usuarios no pueden hacer mucho más que esperar a que se encuentre la solución al problema. Asimismo, hay quienes tienen descargados en sus dispositivos celulares otros servicios de mensajería para poder mantenerse comunicados en situaciones como esta.

Entre las opciones más comunes se encuentra Telegram que, además del clásico intercambio de mensajes, mensajes de voz y diversos archivos, presenta otras características que su rival del logo verde no tiene como los mensajes que se autodestruyen, los canales temáticos a los que es posible unirse sin necesidad de que haya un tercero como administrador, los grupos públicos y la posibilidad de editar mensajes una vez enviados.

Otra de las alternativas a WhatsApp y la que se posicionó bien alto luego de que la misma fuese duramente criticada por sus problemas de seguridad es Signal. La principal ventaja de esta aplicación creada en el 2014 es que los mensajes enviados por este chat solo quedan entre la persona que lo envía y la que lo recibe sino que, una vez eliminados, nadie más tiene acceso a ellos ni pueden ser recuperados. Sobre la misma línea, el único dato que pide para registrarse es el número de teléfono.

Entre los más de 10 millones de usuarios en todo el mundo que lo eligen, se destaca el magnate Elon Musk.

Los mejores memes de la caída de WhatsApp

Justo cuando más necesito echar chisme se cae #WhatsApp.

No se puede enviar ni audios ni fotos. 😓 pic.twitter.com/3riGdfYMDD — Brandon Andrade (@Bran_Andrade) June 16, 2023

Yo apenas veo que alguna red social me falla #WhatsApp pic.twitter.com/0gH0dHl05J — Javier Jr Santrich (@JavierSantrich_) June 16, 2023

dios mio el audio de whatsapp no ​​funciona y estaba en medio de un chisme

pic.twitter.com/cesYlcpnAg — alejo (@alejandropgrc) June 16, 2023

Se cayo WhatsApp, cualquier cosa me llaman por aquí pic.twitter.com/IQ13DUpjVx — Frases Barbie (@barbie_context) June 16, 2023

whatsapp e Instagram y también facebook en estos momentos pic.twitter.com/lDBgaTE90x — albert gonzalez (@albertoglez_) June 16, 2023

