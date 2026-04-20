Cómo activar el “modo Esperando la carroza” en WhatsApp

Hay personas que quieren activar el “modo Esperando la carroza” en su WhatsApp con una imagen alusiva a esta película. Este es un cambio visual en el que se reemplaza el logo de la app por una imagen que haga referencia a esta.

Esperando la carroza es un clásico de la comedia argentina. Se trata de una película de 1985 dirigida por Alejandro Doria, basada en la obra de teatro de Jacobo Langsner, que satiriza las dinámicas familiares con humor negro. Cuenta con un elenco estelar con China Zorrilla, Luis Brandoni, Julio De Grazia, Betiana Blum, Darío Grandinetti, entre otros. El personaje más entrañable es el de Mamá Cora, interpretado por Antonio Gasalla. Para los fanáticos de este clásico del cine nacional ahora pueden incluir algunas de sus escenas más graciosas en el logo de WhatsApp de su celular.

Esperando La Carroza (1985) - Trailer Oficial

Hay que aclarar que esto no se trata de una versión oficial del servicio de mensajería, sino de un cambio estético que no modifica las funcionalidades internas de la plataforma. Por eso, este “modo” solo alcanza al ícono de la app, que sí puede editarse a través de otro programa llamado Nova Launcher.

Como su nombre lo indica, este sistema pertenece al género conocido como launchers (o “lanzadores”, en español), los cuales permiten cambiar la interfaz principal del teléfono y personalizar distintos aspectos como los estilos de letra, fondos de pantalla, widgets y logotipos de los íconos. De este modo, es posible tener de forma visual un diseño individualizado de las distintas apps que ya están descargadas en los dispositivos.

Mamá Cora interpretada por Antonio Gasalla es uno de los personajes más queridos de Esperando la carroza (imagen ilustrativa generada con IA) Gemini

Para poder preparar el “modo Esperando la carroza”, los usuarios deben tener a mano una imagen, conseguida en Internet o generada a través de la inteligencia artificial, la cual podrán seleccionar desde el Nova Launcher para que sea su nuevo ícono personalizado de WhatsApp.

Cabe aclarar que estas son apps de terceros, por lo que no tienen la garantía de la empresa Meta, que se encarga de gestionar WhatsApp, Facebook e Instagram. Es por esto que, como se mencionó, el único cambio que se puede realizar sobre WhatsApp desde el Nova Launcher es en el logo: ya sea su color, forma o tamaño.

Cómo activar el “modo Esperando la carroza” en WhatsApp

La frase "tres empanadas" es una de las más destacadas de Esperando la carroza (imagen ilustrativa generada con IA) Gemini

El primer requisito es obtener una imagen adecuada de la película, idealmente en formato PNG y con fondo transparente para lograr una integración visual óptima. Los usuarios pueden descargar una imagen ya existente de internet o, alternativamente, crear una propia utilizando herramientas avanzadas de inteligencia artificial. Es fundamental asegurarse de que la imagen seleccionada esté correctamente guardada en la galería del teléfono antes de continuar con los siguientes pasos.

Esta aplicación es un elemento esencial para poder modificar los íconos del sistema operativo Android. El proceso inicia accediendo a la tienda de aplicaciones Google Play Store y descargando “Nova Launcher”. Una vez completada la descarga, se debe abrir la aplicación y seleccionarla como el lanzador predeterminado del teléfono. Esta acción otorga los permisos necesarios para que la app pueda alterar el diseño y los íconos presentes en la pantalla principal del dispositivo, incluido el de WhatsApp.

Con Nova Launcher ya correctamente configurado, el siguiente paso es aplicar la imagen seleccionada al atajo de la aplicación de mensajería. Se debe regresar a la pantalla de inicio del teléfono, localizar el ícono de WhatsApp y mantenerlo presionado durante aproximadamente dos segundos. En el menú emergente que aparecerá, se deberá seleccionar la opción “Editar”. Posteriormente, se hace clic nuevamente sobre el logo que se muestra en la ventana de edición. Esto despliega un nuevo menú donde se elegirá “Aplicaciones” y luego “Fotos” (o “Galería”). Finalmente, se busca la imagen de Esperando la carroza guardada, se ajusta su tamaño conforme a la preferencia personal del usuario y se presiona “Listo” para confirmar la modificación.

Una vez completados estos pasos detallados, el nuevo ícono que incorpora algún personaje de la película reemplazará de manera efectiva al logo original de WhatsApp en la pantalla principal del celular.

Cómo funciona la aplicación para personalizar WhatsApp

Las aplicaciones como Nova Launcher reciben el nombre de launchers o lanzadores. Su función principal es permitir que los usuarios modifiquen la interfaz principal de su teléfono. Ofrecen amplias opciones de personalización más allá de las que vienen de fábrica con el sistema operativo Android.

Con estas herramientas, es posible cambiar estilos de letra, fondos de pantalla, la organización de los widgets y los logotipos de las aplicaciones. Un launcher posibilita que un dispositivo Samsung, por ejemplo, adquiera la apariencia visual de un Motorola o incluso de un iPhone.

Cómo cambiar el logo de WhatsApp Shutterstock - Shutterstock

La estructura de la mayoría de los lanzadores se compone de tres elementos fundamentales. Primero, las pantallas de escritorio, donde se ubican los íconos y widgets. Segundo, una barra inferior o dock, que aloja las aplicaciones de uso más frecuente. Tercero, un cajón de aplicaciones, que agrupa todas las herramientas instaladas en el dispositivo.

Es importante destacar que Nova Launcher es una aplicación de terceros. No cuenta con el respaldo ni la garantía de Meta, la empresa propietaria de WhatsApp, Facebook e Instagram.

Cómo revertir la personalización del ícono

Si una persona desea restaurar el logo original de WhatsApp, el proceso es muy simple. Solo se necesita desinstalar la aplicación Nova Launcher desde la Play Store o la configuración del teléfono.

Al eliminar el lanzador, todas las modificaciones visuales aplicadas a la interfaz desaparecen de forma automática. El sistema operativo regresa a su configuración de fábrica o al lanzador que estaba establecido previamente.