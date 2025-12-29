La empresa tecnológica Google modificó este lunes sus políticas de uso para las cuentas personales del servicio Gmail. La actualización técnica permite a los usuarios alterar el prefijo de sus casillas sin necesidad de crear un perfil nuevo desde cero. Esta modificación surge tras años de restricciones técnicas que impedían editar el nombre de identidad en las direcciones con dominio gratuito de la compañía.

Qué decisión tomará Gmail sobre el arroba

La organización tecnológica permite a partir de ahora que los clientes de nombre de usuario bajo el dominio ‘@gmail.com’ editen su dirección de contacto. Esta posibilidad existía anteriormente solo para perfiles vinculados a servicios de terceros. La empresa mantenía una política rígida sobre las cuentas gratuitas que terminaba en la creación forzada de nuevos perfiles si el usuario buscaba una denominación distinta.

El sistema de edición permite conservar el sufijo ‘@gmail.com’ en todas las cuentas personales

La información sobre esta novedad técnica apareció inicialmente en una publicación del grupo de Telegram denominado “Google Pixel Hub”. La página de soporte oficial de Google para la región de India ratificó la implementación de este sistema.

Las autoridades de la empresa confirman que la modificación no afecta la integridad de la cuenta. Los mensajes recibidos anteriormente permanecen en la bandeja de entrada. La lista de contactos y el historial de navegación se conservan sin alteraciones tras el proceso de edición.

La empresa establece una condición técnica inamovible para este trámite: la terminación del correo debe permanecer igual. El sufijo ‘@gmail.com’ actúa como el ancla de identidad que el sistema no permite borrar ni sustituir por otros dominios corporativos o privados. Los usuarios que realicen la modificación conservan todos los servicios asociados a su cuenta de Google, como el almacenamiento en la nube o el calendario personal.

Los titulares de la casilla disponen de tres oportunidades totales para editar su identificación Shutterstock - Shutterstock

Cuáles son los límites y condiciones para la edición del perfil

El sistema de edición de cuentas posee restricciones específicas para evitar el uso indebido de la herramienta. Cada cuenta personal cuenta con un cupo de tres oportunidades totales para realizar el cambio de denominación. Una vez que el usuario agota estas instancias, el sistema bloquea la posibilidad de futuras modificaciones de manera definitiva.

Existe además una limitación temporal estricta para garantizar la estabilidad de los servidores. El usuario debe esperar un lapso de doce meses entre cada cambio de dirección electrónica. Esta pausa obligatoria impide que las modificaciones sucedan de forma consecutiva en cortos periodos de tiempo. La regla aplica de forma automática desde el momento en que el sistema registra la actualización del perfil.

El proceso técnico exige un plazo de espera de doce meses entre cada actualización de la dirección electrónica Getty Images

El respaldo de los datos asegura la protección de los archivos adjuntos y los hilos de conversación ante cualquier error inesperado durante la transición de un nombre a otro. La implementación de esta función ocurre actualmente de forma gradual y todavía no alcanza una cobertura total en todos los países del mundo.

Cómo es el funcionamiento de los alias y acceso al sistema

La nueva configuración técnica introduce una ventaja operativa para la seguridad y la comodidad del usuario. La dirección de correo electrónica antigua no desaparece del sistema de forma inmediata. El nombre anterior funciona como un alias vinculado a la cuenta principal.

Esta característica técnica permite que el usuario inicie sesión con cualquiera de las dos identificaciones. Los mensajes que lleguen a la dirección vieja aterrizan en la misma bandeja que los enviados a la nueva identidad.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.